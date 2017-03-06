Danimarka’da bir ada kendi parasını bastı

Danimarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus açıklarındaki Djursland adası yerel ekonomide yaşanan tıkanıklığı gidermek için ilginç bir çözüm buldu.

Adada faaliyet gösteren bir dernek, yeni bir para birimini kullanıma sokmak için çalışmalara başladı.

BASIMI TAMAMLANDI

Djur adı verilen para biriminin sadece adada kullanılacağı belirtiliyor ve yerel ekonomiyi kalkındıracağı öngörülüyor. Djur hazırlıklarında son aşamaya gelinirken, Djurs banknotlarının basımı tamamlandı.

Yeni para biriminin ada halkı arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendireceği belirtilirken, adada bulunan iki belediyenin başkanları ise projeyi fazla umut verici görmediklerini açıkladılar.

Dernek yöneticileri ise benzer bir uygulamanın Almanya - Avusturya sınırında ekonomisi çökmek noktasına gelen bir köyde de yapıldığı ve başarılı sonuçlar verdiğini bildirdi.

80 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Derneğin yeni para birimini resmi olarak tedavüle sokması zor görünüyor, zira Danimarka’da para basma yetkisi sadece Danimarka Merkez Bankası'nda bulunuyor. Bin 419 kilometrekarelik bir alana yayılan Djursland adasında 80 bin kişi yaşıyor.