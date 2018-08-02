Danimarka'da burka ve peçe yasağına tepki

Başkent Kopenhag'da ve ülkenin ikinci büyük kenti Arhus'ta toplanan kalabalık, 31 Mayıs'ta kabul edilen ve bugün yürürlüğe giren, kamusal alanda burka ile peçeye yasak getiren "Örtünme Yasası"na karşı yürüdü.

Sol görüşlü aktivistler ve peçeli kadınlar tarafından oluşturulan "Kadınlar Diyaloğu" (Kvinder I Dialog) adlı girişim tarafından organize edilen gösterilere, ülkede yaşayan göçmen Müslümanlar kadar Danimarkalılar da destek verdi.

PEÇE VE MASKELİ DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Kopenhag'ın göçmenlerin ağırlıkta yaşadığı Nörrebro semtindeki Kara Meydan'da toplanan göstericiler, burka ve peçe giyen kadınlara destek amacıyla yüzlerini peçe ve maskelerle kapattı. Göstericilerin farklı ve yaratıcı maskeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Meydanda yapılan konuşmaların ardından, Bellahöj Polis Merkezi'ne doğru yürüyen çok sayıda gösterici, buraya ulaştığında insan zinciri oluşturarak, polise, peçe ve burka giyenlere ceza yazmak yerine, daha ciddi işlere yoğunlaşması çağrısında bulundu. Yürüyüşün ardından göstericiler, olaysız dağıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kopenhag'da gerçekleştirilen eyleme damgasını vuran kare de peçeli bir müslüman kadın ile Danimarka polisinin kucaklaşması oldu. Kimileri bu poz için polislerin PR çalışması deyip samimi bulmadı.

PARA CEZALARI

Danimarka'da 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe giyerek yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek. Avrupa genelinde bin 500'den fazla ceza peçe cezası ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.