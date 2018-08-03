Danimarka'da genç kadına peçe cezası

Kuzey Sjaelland’da bulunan Hörsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde 2 kadın arasında kavga çıktı. Kadınlara kavga ettikleri için 3’er bin kron (2 bin 370 TL) ceza kesildi. Peçeli kadına ayrıca örtünme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 TL) ceza kesildi.

İLK CEZA OLDU

Danimarka’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası" kapsamında kamusal alanda yasaklanan burka ve peçe için ilk ihlal cezası verildi.

Kuzey Sjaelland Polis Sözcüsü David Borchersen, peçeli kadının 28 yaşında ve Danimarka vatandaşı olduğunu ve kamusal alanda peçe yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 lira) para cezası uygulanacağını söyledi.

200 CİVARINDA PEÇELİ VAR

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.