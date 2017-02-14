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Danimarka'da ırkçı paylaşım yapan siyasetçiye ihraç

Koalisyon ortağı Muhafazakar Halk Partisi Horsens İl Başkan Yardımcısı Heidi Milo, Kopenhaglı siyahi futbolcuya hakaretten ihraç edildi.

14.02.2017 - 00:48
  1. Haberler
  2. Politika

Hafta sonu oynanacak FC Kopenhag-Bröndby karşılaşması öncesinde ev sahibi takımın, konuk taraftarlara az yer ayırması üzerine Bröndby taraftarları protesto olarak maça gitmeme karar aldı. FC Kopenhag’ın takım kaptanı Matthias Zanka Jörgensen de Twitter’da “Gelmeyeceğinize üzüldük” yazdı. Muhafazakar Halk Partisi’nin Horsens İl Başkan Yardımcısı Heidi Milo ise, Zanka Jörgensen’in tweetinin altına, “Bu maymunu kim ciddiye alır ki!” yazdı.

Irkçı hakaret bir anda ülke gündemine oturdu. Partinin milletvekilleri Heidi Milo’ya sert tepki gösterirken, başkan ise Heidi Milo’nun düşüncelerini dile getirdiğini söyleyerek yardımcısına destek çıktı. Tepkiler üzerine de Heidi Milo partiden ihraç edildi.


Danimarka'da ırkçı paylaşım yapan siyasetçiye ihraç

Danimarka'da ırkçı paylaşım yapan siyasetçiye ihraç

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