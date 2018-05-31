Danimarka'da İslam yasağı

Danimarka'da merkez sağ koalisyon hülümetinin sunduğu yasa, parlamentodaki milletvekilleri tarafından 30 ret oyuna karşı 75 'evet' oyuyla kabul edildi. 74 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

"KARAR İSLAM'A YÖNELİK DEĞİL"

Hükümet, kararın herhangi bir dine yönelik olmadığını ve başörütüsü, türban ya da Yahudilerin giydiği kipa gibi giysileri yasaklamadığını vurguladı. Ancak kamuoyunda 'burka yasağı' olarak bilinen düzenlemenin ülkede bazı muhafazakar Müslüman kadınların giydiği kıyafetlere yönelik olduğu aşikar. Zira ülkede sadece Müslümanlar Burka giyiyor.

Danimarka'da az sayıda kadın yüzü örten peçe ya da yüz kısmı kafesli burka adlı kıyafeti giyiyor. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan yasayı ihlal edenler 1000 Daniamrka kronu (156 dolar) ceza ödeyecek.

AVRUPA'DA BENZER YASAKLAR

Benzer yasalar Avusturya, Belçika ve Fransa'da da bulunuyor. Kimileri bu kıyafetlerin yasaklanmasının dini özgürlükleri karşı olduğunu savunurken kimileri de bu kıyafetlerin kültürel olarak Avrupa ülkelerine yabancı olduğunu ya da bu kıyafetlerin kadınların baskı altına alınmasının simgesi olduğunu savunuyor.