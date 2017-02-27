Danimarka'da Müslüman mezarlarına yönelik saldırı

Olay radio24syv’de çalışan program yapımcısı Rushy Rashid’in annesinin mezarını ziyaret etmek için mezarlığa gidince bazı mezar taşlarının kırıldığını görmesi sonucu ortaya çıktı.

ŞİKAYET KABUL EDİLMEDİ

Rushy Rashid, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Annemin mezarını ziyaret etmek için bugün Vestre Mezarlığına gittim. Annemin mezarının yanındaki mezarın taşının devrilmiş olduğunu gördüm. Havanın soğuk olmasından dolayı mezar taşının çatlayıp devrilmiş olabileceğini düşünürken çevredeki bir çok mezarın taşlarının kırılmış ve devrilmiş olduğunu gördüm. Şikayette bulunmak için polisi aradım, ancak mağdur durumda olan ben olmadığım için şikayetim kabul edilmedi. Burada paylaştığım resimlere bakarak tahrip edilen mezarlarının yakınlarınıza ait olduğunu görebilirsiniz” yazdı.

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Rushy Rashid, Facebook hesabında tahrip edilen mezarlarının fotoğraflarını paylaşarak, saldırıya maruz kalan mezarların 22 numaralı bölümde (afd. 22) olduğunu yazdı. Kopenhag Polisi de mezarların tahrip edildiğini doğruladı ve yakınlarının mezarları tahrip edilen kişilerin 114 numaralı telefonu arayarak kendilerine başvurmalarını istedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında da Bröndby semtinde bulunan 50 mezar tahrip edilmişti.