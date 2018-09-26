Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen ay ülkede yürürlüğe giren kamusal alanda peçe yasağına karşı çıkan kadın eylemciye teselli amaçlı sarılan kadın polise soruşturma açıladı.

"POLİSİN İŞİ KANUNLARA KARŞI ÇIKANLARA SARILMAK DEĞİL"

İktidardaki göçmen karşıtı Liberal Parti'den milletvekili Marcus Knuth, "Bu fotoğraf polisi müdahil olmamaları gereken çok hassas bir siyasi tartışmanın gönülsüz aktörü haline getirdi. Polisin işi kanunun uygulanmasını sağlamak, kanuna karşı çıkanlara sarılmak değil" dedi.





Ancak hakkında soruşturma açılan polisin avukatı Torben Koch, müvekkilinin olay sırasında yanlış bir şey yapmadığını düşündüğünü zira kendisinin eylemlerde tansiyonu düşürmek için tasarlanan bir 'diyalog görevlisi' olduğunu vurguladı.

Danimarka'da peçeli kadına sarılan polise soruşturma VİDEO

PEÇELİ KADINA TESELLİ VERMİŞTİ

1 Ağustos'ta yaşanan olayda ağladığı görülen 37 yaşındaki Ayah adlı kadın eylemcinin yanına gelen kadın polisin sarılarak eylemciyi teselli ettiği görülüyor.

Söz konusu kamusal alanda peçe takma yasağı ülkede 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmiş, peçe yasağını protesto edenler eylem düzenlemişti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenmiş ayrıca bir Reuters foto muhabiri polisle kadının sarılırken çekilmiş fotoğrafını medyaya servis etmişti.