taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.222
USD
3,8837
EURO
4,8012
ALTIN
165,24
PETR
64,7500

Danimarka'da PKK yandaşlarına kafa tutan Türk

Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyenlere Türk vatandaşı bozkurt işaretiyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 16:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Danimarka'da PKK yandaşlarına kafa tutan Türk

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin merkezini kuşatmaya alırken, terör örgütü PKK'nın yandaşları Avrupa'nın çeşitli yerlerinde protesto düzenliyor.

Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen bir grup PKK'lı yürüyüş düzenledi.

BOZKURT İŞARETİ TERÖRİSTLERİ ÇILDIRTTI

Yürüyüş sırasında kalabalık grup, karşısındaki Türk vatandaşını görünce şaşırdı. Bozkurt işareti yaparak teröristlerin üzerine yürüyen Türk vatandaşı, terör sevicileri çıldırttı.

Danimarka'da PKK'lılara kafa tutan Türk VİDEO

Danimarka'da PKK yandaşlarına kafa tutan Türk

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suriye'nin savaşla geçen 7 yılı
Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş, yedinci yılını doldurdu.
Darbeci Sisi medyayı baskı altına almaya hazırlanıyor
Mısır'da iki hafta sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sisi, medyaya da el attı. Adaylara tek tek el çektiren Sisi, medya kuruluşlarına baskı uygulamaya hazırlanıyor.
Trump 14 ayda 20'den fazla kişiyi kovdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri bakanı Rex Tillerson'un görevine son vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Trump, 14 ayda 20'den fazla üst düzey yöneticinin işine son verdi.
Öfkeli boğa, önüne gelene tosladı
Hindistan’da başı boş bir boğanın 2 insana saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

62
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

151
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

305
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

174
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

97
General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

46
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM