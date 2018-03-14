Danimarka'da PKK yandaşlarına kafa tutan Türk

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin merkezini kuşatmaya alırken, terör örgütü PKK'nın yandaşları Avrupa'nın çeşitli yerlerinde protesto düzenliyor.
Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen bir grup PKK'lı yürüyüş düzenledi.
BOZKURT İŞARETİ TERÖRİSTLERİ ÇILDIRTTI
Yürüyüş sırasında kalabalık grup, karşısındaki Türk vatandaşını görünce şaşırdı. Bozkurt işareti yaparak teröristlerin üzerine yürüyen Türk vatandaşı, terör sevicileri çıldırttı.
Danimarka'da PKK'lılara kafa tutan Türk VİDEO