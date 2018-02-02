taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7644
EURO
4,6932
ALTIN
161,20
PETR
68,5600

Danimarka'da Türk bayraklarıyla Afrin desteği

Danimarka'da bir araya gelen binlerce kişi Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

İHA | 02.02.2018 - 22:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden korumak için Afrin'de başlattığı harekata Danimarka'da yaşayanlardan destek geldi. Başkent Kopenhag'da, Zeytin Dalı Harekatı için “Milli Birlik ve Türkiye’ye Destek” mitingi düzenlendi.

Danimarka'da Türk bayraklarıyla Afrin desteği


BÜYÜKELÇİLİK TÜRK BAYRAĞIYLA SÜSLENDİ

Başkent Kopenhag’ın Hellerup semtinde bulunan büyükelçilik binası önünde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katılırken, bazı temaslarda bulunmak üzere Kopenhag’da bulunan TBMM Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ile Sakarya Milletvekili Mehmet İsen de katıldı. Gösteride konuşmaların başlayacağı sırada hazır bulunan T. C. Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.

Gösteri yürüyüşü UETD Danimarka temsilciliği, Kopenhag Türk Kültür Derneği, Azerbaycan Veten Cemiyyeti Derneği ve Danimarka Türkmen dernekleri tarafından düzenlendi. Çok soğuk ve yağışlı havaya rağmen Danimarka’nın birçok şehir ve kasabasından gelerek gösteriye katılanlar sık sık slogan attılar, şarkılar söylediler. Gösteri başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği binası da iki büyük Türk bayrağıyla süslendi.

Danimarka'da Türk bayraklarıyla Afrin desteği

Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

284
Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

307
Polis Özel Harekat Afrin'e girdi

Polis Özel Harekat Afrin'e girdi

149
Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

Furkan Vakfı kurucusunun 7 yıl hapsi istendi

293
2 yaşında 29 kilo olan Yağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

2 yaşında 29 kilo olan Yağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

131
'PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması' raporu

'PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması' raporu

113
İran'dan ABD'ye Fırat'ın doğusu uyarısı

İran'dan ABD'ye Fırat'ın doğusu uyarısı

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM