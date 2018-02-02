Danimarka'da Türk bayraklarıyla Afrin desteği

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden korumak için Afrin'de başlattığı harekata Danimarka'da yaşayanlardan destek geldi. Başkent Kopenhag'da, Zeytin Dalı Harekatı için “Milli Birlik ve Türkiye’ye Destek” mitingi düzenlendi.





BÜYÜKELÇİLİK TÜRK BAYRAĞIYLA SÜSLENDİ

Başkent Kopenhag’ın Hellerup semtinde bulunan büyükelçilik binası önünde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katılırken, bazı temaslarda bulunmak üzere Kopenhag’da bulunan TBMM Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ile Sakarya Milletvekili Mehmet İsen de katıldı. Gösteride konuşmaların başlayacağı sırada hazır bulunan T. C. Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.

Gösteri yürüyüşü UETD Danimarka temsilciliği, Kopenhag Türk Kültür Derneği, Azerbaycan Veten Cemiyyeti Derneği ve Danimarka Türkmen dernekleri tarafından düzenlendi. Çok soğuk ve yağışlı havaya rağmen Danimarka’nın birçok şehir ve kasabasından gelerek gösteriye katılanlar sık sık slogan attılar, şarkılar söylediler. Gösteri başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği binası da iki büyük Türk bayrağıyla süslendi.

Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek VİDEO

