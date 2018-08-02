Danimarka'daki Örtünme Yasası halkın tepkisini çekti

Başkent Kopenhag ve ülkenin ikinci en büyük şehri Arhus'ta toplanan binlerce kişi, kamusal alanda burka ile peçeye yasak getiren yasaya tepki gösterdi.

PARA CEZASI 7 BİN 700 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Danimarka'da 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe giyerek yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek.

Avrupa genelinde bin 500'den fazla ceza peçe cezası ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

ÜLKEDE 200'E YAKIN PEÇELİ VAR

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.

BURKA NEDİR?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaf.