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Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Kopenhag’daki Nyhavn Liman’ında devam eden göçmen krizi çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

29.06.2017 - 01:11
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Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei, Kunsthal Charlottenborg Müzesi’nin pencerelerini Yunanistan’ın Midilli Adası’nda toplanan ve göçmenler tarafından giyilen 3 bin 500 can yeleğiyle kapladı.

AMAÇ İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKMEK

Kunsthal Charlottenborg Müzesi Müdürü Michael Thouber, “Ai Weiwei, mülteci krizine kendi deyimiyle insani krize dikkat çekmek istiyor’’ diye konuştu.
Müdür, “Her bir can yeleği 3 bin 500 kişinin hikayesini temsil ediyor’’ diyor.

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

FRANSIZ RESSAMDAN ESİNLENDİ

Sanat çalışmasının adı Fransızca ‘gün doğumu’ anlamına gelen 'Soleil Levant'.
Fransız ressam Claude Monet'nin 1872 yılına ait Le Havre limanını resmettiği ve dönemin siyasi ve sosyal gerçeklerini yansıtan 'Impression, Soleil Levant' adlı eserinden esinlenmiş.

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

BERLİN'DE DE YAPTI

60 yaşındaki Çinli sanatçı benzer çalışmaları başka yerlerde de yaptı.
Sanatçı Berlin’deki Konzerthaus’un sütunlarını kaplamak için de Midilli sahillerinden topladığı 14 bin kullanılmış can yeleği kullandı.

DANİMARKA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ai Weiwei geçen yıl ülke yetkililerin göçmenlerin varlıklarına el konulmasına izin veren bir kanunu protesto etmek amacıyla çalışmalarını Danimarka’daki iki müzeden çekmişti. Bu sanat çalışması bir dönüşü temsil ediyor.

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

"SANAT ÇÖZÜM ARAYIŞINA YARDIMCI OLACAK"

Thouber “1 buçuk yıl önce her gazete her haberde mülteci krizi en üst sıradaydı’’ diyor ve “Şu anda gazeteler mülteci krizini manşetlerine pek taşımıyor ancak kriz halen çözülmüş değil. Ve inanıyorum sanatın yapabileceği şeylerden biri de bu; haberler görmezden geldiğinde bu görevi sanat devralır ve halihazırda Avrupa kıyılarında devam eden bu korkunç insani krize bir çözüm bulmamız gerektiğini hatırlatır’’ diye ekliyor.

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Eser resmi olarak 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde sergilenmeye başladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2017’nin başından bu yana 77 bin kişi Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmayı denedi, 2 bin kişiyse öldü ya da kayboldu.

Etkinliğe Midilli Adası’nda göçmenlere barınma imkanı sağlayan yardım kuruluşu House of Humanity’ye maddi destek sağlayan Rafat Al-Hamoud da katıldı.

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

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