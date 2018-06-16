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Danimarkalı askerler Irak'ta suçlu bulundu

Danimarka'da mahkeme, Danimarka Savunma Bakanlığının, Irak'taki bir bölgede gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalan sivillere tazminat ödemesine karar verdi.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 08:49..
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Danimarkalı askerler tarafından 2004'te Irak'ın Basra kenti yakınlarında yakalandıktan sonra teslim edildikleri Iraklı yetkililer tarafından kendilerine işkence yapıldığını iddia eden 23 Iraklının, Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı dava karara bağlandı.

İŞKENCEYE GÖZ YUMDU

Kopenhag'daki Doğu Temyiz Mahkemesinin açıkladığı kararda, Danimarkalı askerlerin, kötü muameleye maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen Iraklı sivilleri Iraklı askerlere teslim ettiğini dolayısıyla askerlerin sivillere yapılan işkenceyi engellemediği belirtildi.

Kararda, gözaltına alınan sivillere Danimarkalı askerler tarafından kötü muamelede bulunulmadığı ancak sivillerin tehlikede olduğunu bildikleri halde Iraklı askerlere engel olmadıkları gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi. Karara göre, Savunma Bakanlığı, 18 Iraklı sivile kişi başı 4 bin 716 dolar tazminat ödenecek.

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