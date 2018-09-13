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Danimarkalı kadın hamileliğin evrelerini kayda aldı

Üçüzlere hamile Danimarkalı kadın, hamileliğinin her anını kaydetti. Genç kadın şimdi ise doğuma gün sayıyor.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 11:55..
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Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Maria isimli genç kadın, üçüz bebeklerine hamile. Genç kadın; hamilelik döneminde yaşadığı bu süreçleri ise özel olarak fotoğraflattı.

Danimarkalı kadın hamileliğin evrelerini kayda aldı

NORMALDEN BÜYÜK KARNIYLA İLGİ GÖRDÜ

Hamileliğinin başından itibaren çektiği fotoğrafları Instagram sayfasından paylaşan Maria, takipçilerinin ilgisini de normalden büyük karnıyla çekmeyi başardı.

Danimarkalı kadın hamileliğin evrelerini kayda aldı

İKİ KIZ VE BİR ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLACAK

Genç kadın; bir erkek çocuğa sahip olan Maria ve eşi, şimdi de gelecek iki kız ve bir erkek çocuk için hazırlanıyor.

Danimarkalı kadın hamileliğin evrelerini kayda aldı

"HİÇBİR ŞEY SIRADAN DEĞİLDİ"

Doğacak çocukları için heyecanlı olan Maria, Instagram'a, "Bu bir yolculuktu! Üç tane olduklarını öğrendiğim zamanki büyük şoktan, insanların tepkisine, sayısız tarama ve kontrollere, tüm hazırlıklara ve bu yaşamımı değiştiren olaya yönelik tüm hazırlıklar ve planlamalara kadar. Hiçbir şey sıradan değildi." diye yazdı.

Danimarkalı kadın hamileliğin evrelerini kayda aldı

Danimarkalı kadın hamileliğin evrelerini kayda aldı

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