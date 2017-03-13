Danimarkalı Halk Partisi lideri: Çifte vatandaşlık kaldırılsın

Dün akşam saatlerinde Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen’in, Başbakan Binali Yıldırım’ın hafta sonunda Danimarka’ya yapacağı ziyareti ertelemesini istemesinin ardından çifte vatandaşlık tartışması başladı.

"HEM TÜRK HEM DANİMARKALI OLUNMAZ, ÇİFTE VATANDAŞLIK KALDIRILSIN"

Thulesen Dahl, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda; Türk başbakan ve bakanların Danimarka’da seçim kampanyası yapmak istemelerini “korkunç” olarak nitelendirdikten sonra “Bir kişi Danimarkalı mıdır, Türk müdür? Bir kişi Danimarka vatandaşı olmak istiyorsa aynı zamanda Türk vatandaşı olamaz. Aynı anda iki ülkeye birden hizmet edilemez” dedi.

Benzer bir açıklama da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings’ten geldi. Krings çifte vatandaşlık uygulamasının uyuma katkı sağlamadığını belirterek, çifte vatandaşlık uygulamasına son verilmesini istedi.