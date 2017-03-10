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Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

Figen Yüksedağ'ın duruşmasına gelen Danimarkalı vekil, HDP'lilere ve referandumdaki çalışmalarına olan desteklerini açıkladı.

10.03.2017 - 00:25
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Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı duruşma çıkışında yaptığı açıklamada "Sizler yalnız olmayacaksınız" dedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj ve Belediye Meclis Üyesi Steen Andersen Brondby ise izleyici olarak katıldı.

Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

"REFERANDUM ÇALIŞMALARINIZI DESTEKLİYORUZ"

Duruşma çıkışı bir açıklama yapan Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj "Türkiye'de olup bitenleri izliyoruz. Buraya sizi desteklediğimizi, desteğimize sahip olduğunuzu söylemeye geldik. Biz Danimarka'daki Kızıl-Yeşil ittifak partisinden ve avrupadaki pek çok sol partiden insanlar ve bizler, gözlerimiz hep üzerinizde olacak ve sizi demokrasi için verdiğiniz mücadelede ve bu referanduma yönelik olarak çalışma ve mücadelede destekliyoruz. Dayanışmamızın sizinle birlikte olduğuna emin olabilirsiniz. Sizler yalnız olmayacaksınız. Yalnız olmadığınızı size temin ederim" dedi.

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