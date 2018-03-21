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Danıştay Başkanı'nın kızı Hatinoğlu 24 saatte atandı

Hakim olarak atanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, ilk görev yeri olan Elazığ’a gitmeden, 24 saat içinde Ankara’ya Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 12:39..
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Hâkimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi.

ÖNCEKİ GÜN HAKİM OLDU, ELAZIĞ'A ATANDI

HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hakimliğini çekmişti.

Danıştay Başkanı'nın kızı Hatinoğlu 24 saatte atandıDanıştay Başkanı Zerrin Güngör

ELAZIĞ'A GİTMEDEN YARGITAYA ATANDI

Kurada Elazığ Hakimliğini çeken Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun, buna rağmen dün yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara’ya Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandığı belirtildi.

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