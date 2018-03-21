Danıştay Başkanı'nın kızı Hatinoğlu 24 saatte atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi.
ÖNCEKİ GÜN HAKİM OLDU, ELAZIĞ'A ATANDI
HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hakimliğini çekmişti.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
ELAZIĞ'A GİTMEDEN YARGITAYA ATANDI
Kurada Elazığ Hakimliğini çeken Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun, buna rağmen dün yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara’ya Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandığı belirtildi.