Danıştay Başkanı'nın kızı Hatinoğlu 24 saatte atandı

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Hakim olarak atanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, ilk görev yeri olan Elazığ’a gitmeden, 24 saat içinde Ankara’ya Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.

20 Ocak’ta başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” ilk gününden bu yana Anadolu Ajansı tarafından fotoğraflarla dünya kamuoyuna aktarıldı.

1 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

2 Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi 2012'de şehit olan Kadir Dadaş'ın ailesine haciz davası başlatıldı. Olayın ortaya çıkması ve tepkilerin yükselmesi üzerine belediye avukatı Gülden Ağırman özür diledi.

3 Deniz Bölükbaşı vefat etti Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

4 ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'a karşı ittifak yapma konusunda anlaştı

5 ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu Veliaht Prens Selman ABD'yi ziyaret ederek Trump ile 12,5 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Selman ile yapılan bu anlaşma, ABD'nin İsrail'i de ilgilendiren silah satışı kanunlarını hatırlattı.

6 Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi Kaybolduğu 7 Mart 2014 yılından itibaren bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olan Malezya Hava Yolları'na ait uçağın, uydu görüntülerine takıldığı iddia edildi.