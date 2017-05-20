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Danıştay'a 4 yeni üye atandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın görevden alınması ve Danıştay'a 4 yeni üye atanmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

20.05.2017 - 08:14
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danıştay

Başbakan Yardımcılığı ile Danıştay'a ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına ait kararda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar'ın bu görevinden alınmasının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10. maddeleri gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

DANIŞTAY'A YENİ ÜYELER

Anayasa'nın geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereğince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri sona eren Aysel Demirel, Hayriye Şirin Ünsel, Muharrem Özkaya ve Rasim Aytin ise Danıştay üyeliklerine atandı.

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