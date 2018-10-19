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Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

Zamanlama manidar. Türkiye yeni bir tartışmanın içine çekiliyor. Danıştay'ın gerekçeli kararı hukuka aykırılıklarla dolu.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 01:42..
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Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

Danıştay'ın Öğrenci Andı hakkındaki kararı Türkiye'de gündeme oturdu.

Danıştay'da birileri seçim arifesinde ne planlıyor

DANIŞTAY'IN KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak "öğrenci andı" başlıklı 12. madde 2013'te yürürlükten kaldırılmıştı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, "Davacının davaya konu yönetmelik hükmü ile arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, davacı tarafından ilköğretim çağında çocuğu olup velayeten dava açtığı hususunun ileri sürülmediği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine" karar vermişti.

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