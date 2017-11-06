taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.259
USD
3,8737
EURO
4,4899
ALTIN
158,41
PETR
62,4000

Danıştaydan 'botoks' ödemesine onay

Terleme rahatsızlığı nedeniyle botoks tedavisi olan emekli öğretmen, tedavi masraflarını karşılamayan SGK aleyhine açtığı davayı kazandı.

06.11.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hatemoğlu'nun avukat olan kızı Gülçin Buluk, yaptığı açıklamada, babasının 2004 yılında aksiler hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığı için etkili olan botoks (Botulismus toksini Tip A) tedavisine başladığını, yılda 1 kere uygulanması gereken bu tedavi için 2004 ve 2005'te Emekli Sandığından ödeme yapıldığını anlattı.

Bunun üzerine "aşırı terleme hastalığına ilişkin tedavi masrafının ödenmesi yolunda yaptıkları başvurunun reddine dair işlem ile bu işlemin dayanağı olan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nin, Botulismus Toksini Tip A (botoks) maddesinin eksik düzenlendiği gerekçesiyle maddenin iptali" için Danıştaya başvurduklarını ifade eden Buluk, Danıştay 11. Dairesinin, 2010 yılında Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinin iptaline karar verdiğini, SGK'nın Danıştayın kararı sonrasında temyiz yoluna başvurduğunu dile getirdi.

Danıştaydan 'botoks' ödemesine onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 11. Dairenin kararını onadığını, kurulun karar düzeltme yoluna başvuran SGK'nın talebini geçen haziran ayında oy birliği ile reddettiğini aktaran Buluk, kesinleşen kararla birlikte aksiler hiperhidroz hastalığının tedavisinde etkili olan botoksun, SGK'nın ödeme listesine alınacağını söyledi.

"ESTETİK KAYGI DEĞİL TEDAVİ"

Danıştayın verdiği kararın bu hastalıktan muzdarip olan herkesi kapsadığına dikkati çeken Buluk, babasının tedavi masraflarının bu karar sonrasında karşılanacağını dile getirdi.

Danıştayın bu kararı ile "sağlıklı olmak demek yalnızca hayatta kalmak demek olmadığını", sosyal devlet ilkesini gözettiğini düşündüğünü ifade eden Buluk, "Bu kazanım, sadece babamın kazanımı değil, ülke çapında bu hastalıktan muzdarip kim varsa kurumdan ödemesini alabilecek. Babamın fikir babalığı yaptığı bu kazanımın bütün mağdur insanlara umut olmasını diliyorum. Davayı kazandık, şu anda SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bu değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Yayımlanmasını müteakip tüm bu hastalıktan muzdarip vatandaşlar bu ilacın ödemesinden ücretsiz faydalanabilecekler."

Danıştaydan 'botoks' ödemesine onay

"ÖRNEK OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM"

SGK aleyhinde açtığı davayı kazanan 75 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hatemoğlu ise aşırı terleme hastalığının hem bedensel hem ruhsal olarak kendisine çok rahatsızlık verdiğini belirtti. Hatemoğlu, "Davayı kazanınca çok mutlu oldum. Benden sonraki birçok insana da örnek olur diye düşündüm. Türkiye'de benim gibi rahatsızlık duyan insanlar vardır." diye konuştu.

DANIŞTAY KARARI

Danıştay 11. Daire'nin konuya ilişkin kararında, "aşırı terleme hastalığının tedavi yöntemleri arasında botoks uygulaması yer almasına rağmen bu hastalığın tebliğde öngörülen olgular arasında sayılmadığı, davacının durumunun tebliğde öngörülen bütün koşulları taşıdığı ayrıca SGK'nın ilgili dairesinin tebliği kapsamına alınan hastalıklar belirlenirken, uzman kişilerin görüşleri alınarak hangi olgunun kapsama alınıp alınmayacağı hususunda araştırma yapıldığı ancak aşırı terleme durumuyla ilgili değerlendirme yapılmadığının anlaşıldığı" vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
4 milyon liralık soygunda kullanılan otomobil, Hendek'te bulundu
Hırsızlık için kullanılan araç, Hendek ilçesinde terk edilmiş bir halde yakalandı.
Eşinin sevgilisini yatak odasında yakalayıp öldürdü
Kırklareli'de yaşayan 37 yaşındaki Özkan E, evinin yatak odasında, eşiyle birlikte olurken yakaladığı A.K.'yi bıçaklayarak öldürdü.
Küçükçekmece'de iki araç alev alev yandı
Küçükçekmece'de park halindeki iki otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yandı.
Yürüyüşe çıkan aile dağda mahsur kaldı; ekipler kurtardı
Patika yolu şaşırıp kaybolduğunu bildiren 5 kişilik aile, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Mustafa Tuna dönemi

Ankara'da Mustafa Tuna dönemi

238
Selin İmer'in ilginç tulumu

Selin İmer'in ilginç tulumu

243
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

47
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

132
Ankara'da gazilere saldıran 2 cani tutuklandı

Ankara'da gazilere saldıran 2 cani tutuklandı

509
Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

81
Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM