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Danıştay'dan OHAL ve referandum açıklaması

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yöneltilen eleştiriler üzerine OHAL ve referandum açıklaması yaptı.

10.05.2017 - 10:56
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sdf

Danıştay Başkanı Güngör: "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir."

SAYGINLIĞA ZARAR VEREN ELEŞTİRİLER

Danıştay Başkanı Güngör: "Yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir. Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız. Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının saygınlığına zarar verici olmaktadır."

OHAL'İN AMACI DEVLET KURUMLARINI ARINDIRMAK

Danıştay Başkanı Güngör: "Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir."

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