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Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

Can Dündar kuşağı Andımız'la büyüdü de ne oldu?

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 11:09..
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Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

Can Dündar yıllarca ant içti. Gün geldi Amerikan bayrağının altına sığınmaktan çekinmedi.

FAYDASI TARTIŞILIYOR

Eğitim tarihimize damga vuran önemli unsurlardan biri olan Andımızın manevi değeri tartışma konusu olurken, yararı kimse tarafından dikkate alınmıyor. Andımızın içeriğindeki "değerler ve misyonlar" teması, bugün o andı binlerce kez okuyanlar tarafından çiğneniyor.

Bugün kendisini "vatan sevdalısı, anti kapitalist ve özgür basın" olarak tanıtan Can Dündar, andımızı okuyarak bu günlere gelenlerden yalnızca biri.

ABD BAYRAĞINA SARILDI

Eğitim hayatı boyunca hemen hemen bin 500 defa andımızı okuyan Can Dündar, bugün Almanya'da kaçak olarak yaşıyor. Sebebi ise ülkesinde "özgür ve şeffaf basın" adı altında yürüttüğü faaliyetler.

Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor

Andımızın "yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir" maddesinden uzakta bir çizgide bulunan Dündar, bin 500 defa okuduğu andımıza karşılık andımızın çok uzağında bir hayat sürdürmekte. Öyle ki sürgünde vatan özlemi çekmek yerine Türk düşmanlığı yapıp, ABD bayraklı bir battaniyeye sarılıp mışıl mışıl uyuyabilecek kadar...

SÖZDE DEĞİL ÖZDE

Andımızın içeriğinde yer alan sözler, adeta Türkiye tarihine damga vurmuş bir motto halinde. Ancak zaman geçtikçe mottodan çok yalnızca bir tekerlemeye dönüşen bu kavramın anlamından uzaklaşılıyor. Andımızın yeniden getirilmesinden çok anlamının, öğrencilere aşılanması, o ruhun diri tutulmasına yarayacak en önemli etken olacak.

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