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Dans tiyatrosu başlıyor

Semih Fırıncıoğlu’nun tasarladığı ve yönettiği dans tiyatrosu, Mayıs ayı boyunca Yapı Kredi Kültür Sanat’ın performans mekânı Loca’da sahnelenecek.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 12:42..
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Yapı Kredi Kültür Sanat, Mayıs ayında Dans Tiyatrosu İKİ’yi ağırlıyor. 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında saat 20:30’da Loca’da sahnelenecek olan İKİ’nin oyun metni eski ahit, aforizmalar, şiirler ve saatli maarif takvimi gibi oldukça farklı kaynaklardan esinlenmelerle ve kimi zaman doğrudan alıntılarla kurgulanmış.

GERÇEKLİĞE DAYANAN DENEME

Kurgusu görsel ve işitsel tasarımların alışılmadık bileşimleriyle biçimlenen İKİ, öykü, tema ve bütünlük kaygılarından özgürleştirilmiş, doğrudan kendi gerçekliğine odaklı bir deneme oluşturmayı hedefliyor.

Semih Fırıncıoğlu’nun tasarladığı ve yönettiği İKİ’nin 8 ve 15 Mayıs’taki performansların ardından saat 21:30’da yönetmen ve sanatçılarla bir de söyleşi gerçekleştirilecek.

Dans tiyatrosu başlıyor

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