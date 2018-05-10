DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'a fahri doktora

Geliştirdiği nitelikli projeler ile ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarılara imza atarak ödüller kazanan DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından Senato kararıyla “Fahri Doktora” unvanı ile onurlandırıldı.

FAHRİ DOKTORA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Gedik Üniversitesi’nin Pendik Yerleşkesi’nde 10 Mayıs 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen fahri doktora takdim törenine İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ve Senato Üyeleri, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ailesi ile DAP Holding Yöneticileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan törende, İstanbul Gedik Üniversitesi ve DAP Holding’in tanıtım filmleri izlendikten sonra törenin ilk konuşmasını İstanbul Gedik Üniversitesi V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu gerçekleştirdi.

KIYMETLİ BİR İMZA

Fahri Doktora Unvanı’nın insanın kişisel yolculuğunda çok kıymetli bir imza olduğunu, bu imzanın adeta nüfus cüzdanı, diplomalar ya da mesleğiniz veya aileniz gibi insanın hayat öyküsüne kaydolduğunu, ismin önünde yer aldığını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Adınızla birlikte taşıyacağınız Fahri Doktora Unvanı, yaptığınız işlerin, ortaya çıkan eserlerin ve dokunduğunuz hayatların ödülü anlamına geliyor. Hayatımızda ilk takdiri annemizden, sonrasında okulda öğretmenimizden, askerde komutanımızdan alıyoruz ama yaş ilerledikçe artık başımız okşanmıyor. Dolayısıyla iş hayatında gösterdiğimiz başarının ödülünü, topluma faydalı bir eser kazandırmanın ve ülkemize katma değer sağlayan bir proje üretmenin yaşattığı manevi hazda bulurken aile hayatımızın ödülü ise sağlıklı, eğitimli ve ahlaklı yetişmesine gayret ettiğimiz çocuklarımız oluyor.” diye konuştu.

YILMAZ FAHRİ DOKTORA ÖDÜLÜNÜ ALDI

“Bir iş insanı olarak tek bir amaç uğruna; ülkesine, devletine ve milletine hizmet etmek amacıyla çalıştığını ve bu amacın kişiyi her gün ödüle boğduğunu” vurgulayan Ziya Yılmaz, konuşmasını, “Aldığınız ödüllerin ne ifade ettiğini bazen projenizde yaşayan bir insanın, yurt dışından gelip sizin inşa ettiğiniz alışveriş merkezini gezen turistin ya da açtığınız sahada işe başlayan bir mühendisin gözlerindeki mutlulukta görürsünüz. Kişiliğinizin ayrılmaz bir parçası olan sorumluluk duygusu ile var gücünüzle çalışır, gün sonunda huzurla uyur ve her yeni güne aynı heyecanla uyanırsınız. Bu vesileyle Fahri Doktora unvanımı Anne ve Babama, Kıymetli Eşim ve Çocuklarıma, Aileme ve DAP Holding’deki çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyor, İstanbul Gedik Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a takdim edilen Fahri Doktora Unvanı dolayısıyla gerçekleştirlen tören, Senato Üyeleri ve Yılmaz Ailesi’nin birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.