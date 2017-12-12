Dap Yapı ciro hedefini aştı

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, internet editörleri ile gerçekleştirilen sohbet toplantısında, gayrimenkul sektörü ve DAP Yapı’nın çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İDDİALI PROJELERE İMZA ATIYORUZ"

Ziya Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017’nin DAP Yapı için çok özel bir yıl olarak hatırlanacağını belirterek, “Dünyanın En İyi Yapı Geliştirme Projesi seçilen İstMarina’yı teslim ettiğimiz, DAP İzmir, Teras Kule ve Validebağ Konakları gibi çok özel projeleri satışa sunduğumuz bir yıl olarak şirket tarihimize geçen unutulmaz bir yıl yaşıyoruz. DAP Yapı olarak müşterilerimize en iyi ürünü sunmak dışında ülke ekonomisine ve proje geliştirdiğimiz bölgelere de katkı sağlamak en büyük gayemiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sebepten dolayı her zaman söylediğimiz gibi bugünün değil geleceğin projelerini üretiyor, iddialı projelere imza atıyoruz.

KAMPANYA 19 ARALIK'A KADAR UZADI

DAP Yapı, Yoğun ilgi gören topraktan senetle satış kampanyasını İstanbul’da Validebağ ve Teras Kule projelerinde 60 ay, İzmir’de 36 ay vade avantajıyla 19 Aralık’a kadar uzattı.







"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞ BAŞARISINI YAKALADIK"

Dap Yapı'nın satışları hakkında da detaylı bilgi veren Yılmaz, "2017 yılında belki de Cumhuriyet tarihimizin en büyük satış başarısını yakaladık. Satış rekorları kıran gayrimenkul sektörü ülkemizde istikrarın devam etmesi ve hükümetimizin ekonomide attığı adımlar ile beraber çok daha iyiye gidiyor. Özellikle son iki yılda birçok olumsuzluk yaşamamıza rağmen ekonomik anlamda güçlü bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Orta vadede büyümenin 2017 için yüzde 5,5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. ” dedi.

11 AYDA 1 MİLYAR 20 MİLYON LİRALIK CİRO

2017 yılına çok hızlı bir giriş yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Çadır kampanyaları ile müthiş rakamlara ulaştık; ciromuz 11. ayda 1 milyar 20 milyon TL oldu” dedi.

"İSTİHDAMA DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR"

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, olumlu gidişatın artarak devam edeceğini belirterek, “Küresel ekonomide son dönemde gerçekleşen toparlanma, ekonomilerin ihtiyaç duyduğu reformlar bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Altyapı yatırımlarının, eğitim ve sağlık imkanlarına erişimin artırılması, finansal kapsayıcılığın ve işgücü piyasasında esnekliğin sağlanması büyük önem arz ediyor. Gayrimenkul sektörünü diğer sektörlerden ayrı tutmamak gerekiyor. Sektörümüzün yaklaşık 240 sektörle bağlantısı bulunuyor. Her alanda gerçekleştirilen yatırımlar tüm sektörleri tetiklediği gibi istihdama da doğrudan katkı sağlıyor” diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İNŞAATTA YENİ ALANLAR AÇTI"

Yılmaz ayrıca, “Birçok sektöre doğrudan ve dolaylı can veren inşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip. Aksi durumda inşaat sektöründe meydana gelen daralma birçok alt sektörü de etkileyerek ekonomik büyümenin toparlanmasında gecikmeye neden olacaktır. Kentsel dönüşüm projeleri inşaat sektöründe yeni alanlar açtı. Eğer kentsel dönüşüm planlı bir şekilde yapılır ve önümüzdeki 10 yıl içinde hızlı bir şekilde ilerlerse sektöre ciddi bir ivme kazandırır. Konut satışlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Özellikle markalı konut üreticilerinin geliştirdiği nitelikli projeler oturumcular ve yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. DAP Yapı açısından da gelecek yıldan beklentimiz yeni yatırımlar ve daha fazla istihdam olacak. Geçtiğimiz aylarda lanse ettiğimiz DAP İzmir projesiyle birlikte İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı İzmir’de hayata geçirdik. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir proje daha geliştireceğiz. İzmir’de önümüzdeki süreçte 3 milyar TL’lik en az üç proje hedefliyoruz. Çeşme, Maslak, Beykoz ve Pendik’te de yeni projelerimizin çalışmaları devam ediyor.” diye konuştu.