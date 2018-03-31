DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

Emlak Konut GYO’nun, Çekmeköy’de yer alan arsası için gerçekleştirdiği ihaleyi de DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı olarak kazandıklarını belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy’de, toplam arsa alanının 155 bin 56 metrekare olduğu bilgisini paylaştı.

DAP HOLDİNG'TEN 1 HAFTADA 2 İHALE

Önceki hafta 1 milyar 763 milyon TL bedelle Nişantaşı ihalesini kazanan Dap Holding, dün de 1 milyar 111 milyon 100 bin TL bedelle Çekmeköy ihalesini kazandı.





"MUHTEŞEM BİR ESER GELİŞTİRECEĞİZ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ihale sonucunu değerlendirirken, Emlak Konut GYO’nun Çekmeköy ihalesine özel olarak hazırlandıklarını belirterek, “Çekmeköy, gerek ulaşım gerekse yeşil alanlarıyla İstanbul’un yükselen değeri. DAP Yapı olarak Çekmeköy bölgesinin yabancısı değiliz. 2000’li yıllarda Çekmeköy’ün tanınması ve gelişmesinde başrolü oynayan markaların başında geldik. Bu bölgede Şelale Village, Şelale Crown Center, Şelale Premium, Space Center ve Centro Futura gibi çok özel projeleri hayat geçirdik. Anadolu Yakası’nın Göktürk’ü olarak nitelendirdiğim Çekmeköy’de DAP Yapı’nın ayrıcalığını yine göstereceğiz. Şehrin merkezinde doğayla iç içe muhteşem bir eser geliştireceğiz. Geçtiğimiz hafta çok istediğimiz Nişantaşı şimdi ise Anadolu Yakası’nın en önemli lokasyonlarından olan Çekmeköy için düzenlenen ihaleleri kazanmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. İstanbul’un karmaşasından hem uzakta hem de birkaç dakikalık mesafe ile ulaşım ağlarına yakın olan bu bölgede her zaman olduğu gibi DAP Yapı kalitesi ve konforunu yaşatacağız.” dedi.

KARMA PROJE OLACAK

Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, Çekmeköy’de toplam arsa alanı 155 bin 56, toplam inşaat alanı ise 87 bin 509 metrekare olan arsada karma konseptte proje geliştirecek. Ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanlarının yer alacağı projede konut ve ticari alanların yüksekliği zemin + beş kat olacak şekilde planlanıyor.

Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, 21 Mart 2018 tarihinde Emlak Konut GYO tarafından İstanbul’un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi kampüsü arazisi için gerçekleştirilen ihaleyi 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle kazanmıştı.