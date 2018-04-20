Dap Yapı, Kartal ve Maltepe'deki yatırımlarını tamamladı

GYODER tarafından düzenlenen 16. Gayrimenkul Zirvesi'ne katılan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz önemli açıklamada bulundu.

"KARTAL VE MALTEPE'DEN ÇIKIYORUZ"

Yılmaz, uzun zamandır Kartal ve Maltepe bölgesine yatırım yaptıklarını dile getirerek, “Mesela Kartal ve Maltepe’de çok yoğunlaştık. Şimdi oradan çıkıyoruz çünkü herkes oraya geldi.” diye konuştu.

"YABANCILAR BİZİ KEŞFEDİYOR"

Yabancıya konut satışının da önemini vurgulayan Yılmaz, “Ülkemizi yeterince tanıtamıyoruz. Emlak Konut gibi iyi yönetilen kurumlarımız var. Bakanlıklarımız ilgili fonları var. Bizim gibi büyük üreticiler bir araya getirilip, bir kurum oluşturulabilir. Bizden konut alabilecek ülkelerde ofisler açıp, kendi projelerimizi tanıtabiliriz. Yabancılar bizi keşfediyor. Biz kendimizi onlara tanıtamıyoruz.” ifadelerini kullandı.