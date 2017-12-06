Dap Yapı senetle ev sahibi olmanın önünü açıyor

Bu yıl start verdiği İstanbul'daki Teras Kule ve Validebağ projeleri ile Dap İzmir projelerinde rekor satışlar gerçekleştiren Dap Yapı, 2017 için belirlediği ciro rakamını aştı.

SÜRE 19 ARALIK'A KADAR UZADI

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, çadır kampanyalarıyla yılın 11'inci ayında 1 milyar 20 milyon lira ciroya ulaştıklarını belirterek, "Bu yılı 1 milyar 100 milyon lira ciro ile tamamlayacağız. Yoğun ilgi gören topraktan senetle satış kampanyası kapsamında, İstanbul'da Validebağ ve Teras Kule projelerinde 60 ay, İzmir'de 36 ay vade avantajını 19 Aralık'a kadar uzattık." dedi.

İzmir'e 3 proje 'Dünyanın En İyi Yapı Geliştirme Projesi' seçilen İstMarina'da teslimlere başladıklarını hatırlatan Yılmaz, projede topraktan satışlarda prim oranının yüzde 250'yi bulduğunu açıkladı. Yılmaz, 2018'den Dap Yapı olarak beklentilerinin yeni yatırımlar ve daha fazla istihdam olduğunu kaydetti. 2018'de İzmir Çeşme'de denize sıfır çok lüks bir proje daha geliştireceklerini açıklayan Ziya Yılmaz, "İzmir'de 3 milyar liralık en az 3 proje hedefliyoruz. Çeşme, Maslak, Beykoz ve Pendik'te yeni projelerimizin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

ÖNCE ESKİ BİNALAR YENİLENMELİ

Kentsel dönüşümün inşaat sektörüne yeni alanlar açtığını ifade eden Ziya Yılmaz, "Eğer kentsel dönüşüm planlı yapılır ve 10 yıl içinde hızlı bir şekilde ilerlerse sektöre ciddi bir ivme kazandırır" dedi.

Kentsel dönüşüm yerine binaların dönüştürülmesi şeklinde bir sürecin ilerlediğine de dikkat çeken Yılmaz, "15-20 yıllık binaların değil, miadını doldurmuş 60 yıllık yapıların öncelikle yenilenmesi gerekiyor. Milli servetimizi ve enerjimizi doğru kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

2017 REKOR YILI OLACAK

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2017'de Cumhuriyet tarihinin en büyük satış başarılarından birinin yakalandığını belirterek, "Satış rekorları kıran gayrimenkul sektörü, ülkemizde istikrarın devam etmesi ve hükümetimizin ekonomide attığı adımlarla çok daha iyiye gidiyor" diye konuştu.

Son 2 yılda birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen ekonomik anlamda güçlü bir gelişme kaydedildiğini ifade eden Yılmaz, son dönemde küresel ekonomide görülen toparlanmanın reformlar için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Altyapı yatırımlarının, eğitim ve sağlık imkanlarına erişimin artırılması, finansal kapsayıcılığın ve işgücü piyasasında esnekliğin sağlanması büyük önem arz ediyor" dedi.