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DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'dan açıklama

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz, seçim sonrası değerlendirmelerde bulunarak, "Seçimler demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor." diye konuştu.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 11:41..
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DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz’ın 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına ilişkin görüşünü kamuoyuyla paylaştı.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'dan açıklama

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz; "Türk halkı, son yıllarda gerçekleşen en yüksek katılım ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ni başarıyla sonuçlandırdı. Seçimlere katılım oranın yüzde 87’i aşması ve seçimlerin kaydadeğer bir huzur ortamı içinde gerçekleşmesi, milletimizin güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. 24 Haziran’da gerçekleşen seçimleri, demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor. Artık istikrar ve kalkınma adına her zamankinden hızlı ilerlemek için daha canla başla çalışma vaktidir. DAP Holding olarak bu yeni dönemde üzerimize düşen görevin bilinci içindeyiz. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü bir kez daha vermek istiyorum. İşlerimize, yeni yatırımlarımıza, ülkemize katma değer oluşturmaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğiz. Ülkemizin, dünyada sözü geçen güçlü ekonomiler arasına girmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı gönülden tebrik ediyor, hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak tüm siyasi partilere yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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