DAP Yapı'dan 5 yılda 13 milyar liralık yatırım hedefi

DAP Yapı yeni hedeflerini açıkladı. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 5 yıllık yatırım planı hakkında detaylı bilgi verirken, sektöre dair de açıklamalarda bulundu.

Emlak Konut GYO'nun Nişantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2.9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanan DAP Holding, projelerin çalışmalarına da başladı. Bunun yanı sıra İstanbul ve İzmir'in çeşitli bölgelerinde 700 bin metrekarenin üzerinde arsa geliştiriyor.

"HEDEF 5 YIL İÇİNDE 13 MİLYAR LİRA YATIRIM"

DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz şirketin hedeflerini de dile getirerek, “Güçlü finansman yapımız sayesinde Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacağız.” diye konuştu.

Ayrıca Ziya Yılmaz, “Validebağ’ın 2019’da teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdi de Nişantaşı ve Çekmeköy’de benzersiz projelere imza atıp erkenden teslim etmeyi hedefliyoruz. Amacımız daha da güvenli, etkili bir gayrimenkul sektörüne öncülük etmek. Bunun için de sektöre belli kriterlerin getirilmesi şart. Avrupa’nın tamamında 20-30 bin müteahhit bulunurken, Türkiye’de müteahhit sayısının 300 bin, sadece İstanbul’da ise 47 bin civarında. Sektöre girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli.” dedi.

"2- 3 YIL İÇİNDE MARKAMIZI YURT DIŞINA TAŞIYACAĞIZ"

Dap Holding’in gelecek vizyonu hakkında da bilgi veren Ziya Yılmaz, “5 yıl sonra en az 10 bin çalışanı olan bir marka olmayı hedefliyoruz, en az 2-3 ülkede proje geliştirmeyi odağımıza aldık. Şu anda yurt dışında incelemelerimiz sürüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde, proje geliştirmek istiyoruz. 2-3 yıl içinde markamızı yurt dışında taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ YAPILDI"

Nişantaşı projesi hakkında da konuşan Yılmaz, “İstanbul’un merkezindeki arazide ticaret ve konut alanları ile park alanları yer alacak. 25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Bugünün değil, 50 yıl sonrasının yapılarını inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.” dedi.