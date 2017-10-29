DAP Yapı’nın İzmir’deki ilk projesi olan DAP İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28-29 Ekim tarihlerinde coşkuyla kutlandı.

CANLI PERFORMASLARLA BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

Yoğun talebe yetişmek için çadır kurarak topraktan satışa başlayan DAP Yapı’nın DAP İzmir satış ofisinde gerçekleşen müzik dinletisine İzmirliler çok yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyetin 94. Yılı kapsamında gerçekleşen özel etkinlikte Ceren Niron ve Show Band, canlı performansları ile ziyaretçilere bayram coşkusunu yaşattı.

DAP Yapı'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması VİDEO

YÜZDE 50 İNDİRİM'LE SATIŞTA

Kentin karayolları ağının merkezinde yer alan, yeşili, nar bahçeleri ve piknik alanlarıyla bilinen Bornova ilçesinde gerçekleştirilecek DAP İzmir, 31 – 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen her biri balkonlu ve ferah dairelerden oluşan proje 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. DAP Yapı’nın İstanbul dışındaki ilk projesinde, konutların yüzde 30’u, emsallerine kıyasla yüzde 50 indirim avantajıyla satışa sunulmuştu.

0.99 FAİZ ORANI

DAP Yapı’nın peşin alımlarda yüzde 8 indirim fırsatı devam ediyor. Yüzde 5 peşinle 36 aya kadar şirket içinde senetle ödeme seçeneği sunulan projede banka kredisiyle 120 aya kadar 0.99 faiz oranıyla ödeme seçenekleri de sunuluyor.