Dap Yapı'dan gökyüzü bahçeleri: Teras Kule

Muhteşem Adalar manzarası ve geniş ferah terasların yer aldığı projede, rezidanslar metrekaresi 6 bin 680 TL’den başlayan avantajlı lansman fiyatlarıyla görücüye çıkıyor.

2 BİN 200 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Yeni projelerimizin startına Teras Kule ile başlıyoruz. Teras Kule’de gökyüzü bahçeleri gibi simgesel bir proje geliştirdik. Sadece 2 bin 200 liradan başlayan taksitlerle bir yandan güneşlenme imkanı bir tarafta bahçe hayatı sunacağız.” dedi.

DAP Yapı’nın Kartal’da geliştirdiği yeni projesi Teras Kule’nin tanıtımı, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’ın katılımıyla 5 Mayıs 2017 Cuma günü, Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

ZAHA HADİD'İN ÇİZGİSİNDE

Rezidans, ofis, ticari üniteler ve sosyal yaşam alanlarından oluşacak DAP Yapı’nın yeni projesi muhteşem manzarası ve eşsiz lokasyonu ile dikkat çekiyor. DAP Yapı’nın özgün formata sahip konsept projeler zincirinin son halkası olan Teras Kule dünyanın en ünlü mimarlarından Zaha Hadid’in Kartal için çizdiği kentsel dönüşüm projesinin tam merkezinde bulunuyor.

2019'DA TESLİM

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sağlanan Teras Kule’de, birbirinden farklı stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 alternatifleri sunulan 364 rezidans, 25 ofis ve 11 mağaza avantajlı lansman fiyatlarıyla görücüye çıkıyor. Teras Kule’de büyüklükleri 38 m² - 281 m² aralığında olan rezidanslar 370 bin TL, 40 m² - 74 m² aralığında ofisler ise 352 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Toplam 400 bağımsız üniteden ve iki bloktan oluşan Teras Kule’nin, 2019 yılında teslim edilmesi öngörülüyor.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yeni projeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: “Kartal’da yükselecek yeni projemiz ile daha önce hayata geçirdiğimiz Adam Kule, Vazo Kule, Tango ve Burgu Kuleler gibi yeni bir konsept oluşturuyoruz. Teras Kule’de gökyüzü bahçeleri gibi simgesel bir proje geliştirdik. Bir yandan güneşlenme imkanı bir tarafta bahçe hayatı sunulacak. Daha önce geliştirdiğimiz projelerde olduğu gibi yatırımcılara yüksek prim sağlayacağız. Lansman fiyatları ile Teras Kule’den rezidans, ofis ve mağaza satın alınması durumunda ayrıcalıklı bir yaşam sürmenin dışında hatırı sayılır bir prim elde edilmiş olacak.

ANADOLU YAKASI'NIN TAM MERKEZİNDE

Bu projemiz Anadolu Yakası’nın tam merkezinde yer alıyor. Böyle bir konumda hem Kadıköy, Bağdat Caddesi gibi lokasyonlara çok yakın konumda bulunurken aynı zamanda kapasitesi yıllık 65 milyon yolcuya ulaşacak Sabiha Gökçen Havaalanı, Osmangazi Köprüsü ile Yalova, Gemlik ve Bursa’ya çok hızlı bir şekilde ulaşma imkanı da var. Bu bölge Türkiye ekonomisinin yüzde 40’ını temsil ediyor. 100'ü aşkın yabancı sermayeli sanayi kuruluşu, 12 organize sanayi bölgesi ve teknoparkların yer aldığı bölge, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından son 10 yıldır ülke genelinde birinci sırada yer alıyor. Hem bölgenin hem de Kartal ilçesinin nüfusu, İstanbul genelinden daha hızlı artıyor. Bu rakamlar neden Kartal ve çevresinin nitelikli göç aldığının ve günden güne geliştiğinin en önemli göstergesidir.

KARTAL HIZLA GELİŞİYOR

Kartal, İstanbul’un giriş bölgesi olması nedeniyle yakın çevresiyle birlikte giderek gelişiyor. İş dünyası açısından Maslak- Zincirlikuyu - Levent hattı Avrupa Yakası için ne ifade ediyorsa, Anadolu Yakası’nda da Kartal, Maltepe ve Pendik hattı aynı önemi taşıyor.”

100 METRE KARENİN ÜZERİNDE TERAS VAR

Özellikle Anadolu Yakası’nın gelişimine katkı sağladıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Tasarım ve teknolojinin sınırlarını zorlayan projeler için yıllarca çalışıyoruz. Bir projeyi geliştirmek ve inşa etmek kolay önemli olan yapılmayanı yapmak, örnek olmak ve yaptığınız işi bir adım öteye taşımak olmalı. DAP Yapı olarak sektörde en büyük farkımızın bu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman kolaya kaçmıyoruz ve hep bir sonrasını düşünüyor geleceğin projelerini üretiyoruz. Bu vizyonla çalıştığınız zaman gerek oturum için alanların gerekse yatırımcıların takip ettiği bir marka oluyoruz. Teras Kule projemizde de DAP Yapı kalitesinin yine ön planda olacağı, deniz, marina ve Adalar manzaralı, yıldızların izleneceği, 100 metrekareyi bulan geniş teras alanlarının içerisinde jakuzilerin bulunduğu ayrıcalıklı bir hayat vadediyoruz. Yeni projemiz için lansman fiyatlarından yararlanılmasını ve gökyüzünde domates ve biber yetiştirilecek, huzur veren yaşam için halkımızı sadece 2 bin 200 TL taksitle bu projeye davet ediyoruz.”

GÖKYÜZÜ BAHÇELERİNİN KAPISI AVANTAJLARA AÇILIYOR

Projede DAP Yapı bünyesinde 36 aya uzanan kişiye özel vade farksız esnek ödeme imkanları bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanan kampanya kapsamında ayrıca yüzde 5 peşinat ile 120 ay vade farksız ödeme avantajı sunuluyor. Yüzme havuzu, spor tesisleri, yeşil bahçe alanları ile sosyal donatıların ön planda olduğu Teras Kule’de çok kısa bir süre için geçerli olan kampanyada sınırlı sayıdaki özel rezidanslardan konut sahibi olma fırsatı veriliyor.

KARTAL ANADOLU YAKASI'NIN MASLAK'I OLACAK

İstanbul’daki coğrafi konum avantajı ile son yıllarda ciddi yatırımların merkezi haline gelen Kartal’da inşa edilen Teras Kule, Anadolu yakasının merkezi konumunda hava, deniz, karayolları, metro hattı ve ayrıca demir yolu trafiğinin birleştiği aksta konumlanıyor. Yıllık 65 milyon yolcuya ulaşacak, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı uçuşların merkezi haline gelecek Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakikalık mesafede yer alması, Ankara - İstanbul hızlı tren hattı ile Eskişehir Ankara üzerinden Anadolu’nun diğer illerine, Kadıköy ve boğaz geçişi sayesinde Avrupa Yakasına ve Edirne’ye hızlı bir ulaşım hattına sahip olan konumuyla eşsiz bir konumda yer alıyor. İstMarina ile birlikte diğer marinaların devreye girmesi ile birlikte deniz trafiğine sahip olacak olan Kartal önemli bir marina ve destinasyon merkezi haline geliyor. Osmangazi Köprüsü ile Yalova, Gemlik ve Bursa’ya hızlı bir şekilde ulaşabilirken devam eden yatırımların sonucunda Kartal’dan Bursa üzerinden İzmir’e yaklaşık 3.5 saatte ulaşmak mümkün olacak.