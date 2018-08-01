DAP Yapı'dan iki projeye dev kampanya

Sektöre yaptığı yenilikçi projelerle damga vuran DAP Yapı, şimdi de düzenlediği yeni bir kampanyayla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

1 YIL KİRA GARANTİSİ

DAP Yapı'nın peşinatsız, ara ödemesiz, azalan taksitlerle ödeme planı kampanyası İstanbul'daki Teras Kule ve İzmir'deki DAP İzmir projesi için geçerli olacak. Şirket bu kampanyanın yanı sıra ‘1 yıl kira garantisi’ fırsatı da sunuyor.

DAP Yapı’nın İstanbul’daki bir diğer projesi olan Validebağ Konakları’nda ise tüketiciler için farklı bir pencere aralanıyor. Validebağ Konakları’nda yüzde 5 peşin, vade farksız ödeme imkanının yanı sıra; peşin alımlarda yüzde 20 indirime ek olarak yüzde 10 KDV indirimi avantajı sunuluyor.

DAİRE FİYATLARI 324 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ön talep döneminde satış rekorları kıran DAP İzmir, 31 – 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen, her biri balkonlu ve ferah dairelerden oluşan proje 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Daire fiyatları 324 bin liradan başlıyor.

"TÜKETİCİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Konut sahibi olmak isteyenler için sürpriz yapmaya devam ediyoruz. Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini geri çevirmemek, tüketicinin yükünü hafifletmek için yeni bir kampanya başlattık. Bu çerçevede peşinatsız, ara ödemesiz ve azalan taksitlerle ödeme fırsatı sunuyoruz. Dap İzmir özelinde bakacak olur isek; projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli bölgesi haline gelecek ve yüksek prim yapacak.” dedi.