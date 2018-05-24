Dap Yapı'dan kampanyaya büyük destek

Geliştirdiği nitelikli projeler ile ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarılara imza atarak ödüller kazanan DAP Yapı, “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” adlı kampanya İstanbul ve İzmir’deki projeleriyle destek veriyor.

TÜKETİCİLERİ EV SAHİBİ YAPIYOR

İstanbul’da inşası tamamlanan İstMarina, Teras Kule, Adam Kule, Taksim Petek Residence ile 2019 yılının sonunda teslim edilecek olan Validebağ Konakları ve İzmir Bornova’da inşası süren DAP İzmir projeleriyle kampanyada yer alan DAP Yapı, hem hükümet ve dernekler tarafından sağlanan teşvikler hem de kendi sunduğu finansman araçları ile tüketicileri ev sahibi yapıyor.

ZİYA YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Kampanyaya destek veren konut geliştiricilerden biri olarak kısa zamanda tüketicilerin ilgisinin yüksek olduğunu belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz, KDV indirimi ile özellikle lüks konutlarda büyük bir fırsat ortaya çıktığını, hemen teslim projelerde de hemen tapu imkânının sağlandığını vurgulayarak böylelikle hem kampanya şartları, hem de kendi sundukları fırsatlarla vatandaşları ev sahibi yapmak istediklerini dile getirdi.

"ÜLKEMİZİN VE EKONOMİMİZİN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dr. Ziya Yılmaz, “Projelerimizde yaklaşık 380 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 20 peşinat indirimi ve yüzde 10 KDV indirimi sunuyor, bunun yanı sıra 19 bin TL’den başlayan peşinatlarla projelerimizi değerlendirmek isteyenlere, kamu bankalarının sunduğu 120 ay boyunca %0,98 kredi faizi fırsatıyla ev sahibi olma imkânı sağlıyoruz. Bu fırsatlara ek olarak 40 ay senet imkânı sağlıyor, teslimlerin yapıldığı projelerimizde hemen tapu veriyor, 1 yıl boyunca kira garantisi sunuyoruz. Kampanya ile birlikte kalan stoklarımızı ciddi oranda eriteceğimize inanıyoruz. Ülkemize duyduğumuz güven ve sahip olduğumuz güçlü finansman doğrultusunda bugüne kadar her adımımızı ‘ülkemize nasıl daha fazla katma değer sağlarız’ diye düşünerek attık. Bundan sonra da ülkemizin ve ekonomimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.