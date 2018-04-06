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Dap Yapı'dan senetle ev almak isteyenlere büyük kolaylık

Dap Yapı, Validebağ konakları projesinde senetle satış kampanyası başlattı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 11:13..
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Dap Yapı'dan senetle ev almak isteyenlere büyük kolaylık

Türkiye'nin inşaat sektöründeki öncü firmalarından Dap Yapı, yeni bir kampanyayla daha adından sıkça söz ettirecek.

Dap Yapı'dan senetle ev almak isteyenlere büyük kolaylık

SENETLE SATIŞ DÖNEMİ

Şirketin İstanbul'da ilgi çeken Validebağ Projesi için senetle satış dönemi başladı. Senetle satışın yanı sıra da yüzde 5 peşinatla aylık 8 bin lira taksitlerle konut alımının da önü açıldı. Taksitli satışlarda ise şirket faizi sıfırladı ve 60 ay vadeli konut satışı yapıyor. Faizsiz vadeli konut satın almak isteyen kişilere Dap Yapı büyük kolaylık sağlıyor.

Dap Yapı'dan senetle ev almak isteyenlere büyük kolaylık

ULAŞIM AÇISINDAN BÜYÜK KOLAYLIK SUNUYOR

Tüm sosyal imkanların yanı sıra proje, Validebağ Korusu'nun yanı başında yer alıyor. Köprü ve Avrasya Tüneli'ne komşu olan Validebağ Konakları, Üsküdar'ın sınırları içerisinde yer alıyor. Hem ulaşım açısından da büyük kolaylık sağlayan dev proje, doğa ile de iç içe.

Dap Yapı'dan senetle ev almak isteyenlere büyük kolaylık

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