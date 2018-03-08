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Dara Antik Kenti güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

Mardin Müze Müdürlüğünce kazı ve restorasyonları yapılan iki sarnıç ve galeri mezar, güneş enerjisi ile aydınlatıldı.

İHA | 08.03.2018 - 09:33..
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Mardin’in tarihi ve turistlik yerleri arasında yer alan Dara Antik Kenti restorasyon çalışmalarının ardından turizm ve tarih severlerin beğenisine sunuldu.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILIYOR

Müze Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Dara Antik Kenti’ndeki yoğun ziyaretçi alan ve bölgede çok sık kesilen elektrik nedeni ile karanlık kalan iki sarnıç ve galeri mezar güneş enerjisi ile aydınlatılmaya başlandı.

Dara Antik Kenti güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

30 PANEL KURULDU

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce gönderilen ödenek ile 3 yapıya toplam 30 panel ve akü sistemi kuruldu.

Dara Antik Kenti güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

Tarihi mekanlara aydınlatma sistemleri yerleştirildi. Sistemin açılışı, çalışmaları yerinde incelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.

Dara Antik Kenti güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

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