Dara Antik Kenti güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

Mardin’in tarihi ve turistlik yerleri arasında yer alan Dara Antik Kenti restorasyon çalışmalarının ardından turizm ve tarih severlerin beğenisine sunuldu.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILIYOR

Müze Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Dara Antik Kenti’ndeki yoğun ziyaretçi alan ve bölgede çok sık kesilen elektrik nedeni ile karanlık kalan iki sarnıç ve galeri mezar güneş enerjisi ile aydınlatılmaya başlandı.

30 PANEL KURULDU

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce gönderilen ödenek ile 3 yapıya toplam 30 panel ve akü sistemi kuruldu.

Tarihi mekanlara aydınlatma sistemleri yerleştirildi. Sistemin açılışı, çalışmaları yerinde incelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.