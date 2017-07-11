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Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefindeki Türk Telekom, Ulus binasının işgal görüntülerini paylaştı.

11.07.2017 - 17:02
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Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında, Türk Telekom binası vardı.

DARBECİLER OTOBÜSLE GELDİ

Saatler 22.17' yi gösterdiğinde bir otobüs darbeci asker, Türk Telekom binası önüne geldi. Binanın farklı yöndeki kapılarından içeriye giren darbeciler kapıdaki güvenlik görevlilerini, silahlarını alarak etkisiz hale getirdi.

Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

Darbecilerin başında ise halen firarda olan bir isim vardı. Eski Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon. Darbecilere askerlere talimatlar yağdırırken görülen Ergekon binaya girdikten yaklaşık 30 dakika sonra da Türk Telekom çalışanlarını tehdit etti.

Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler VİDEO

'KARŞI KOYAN OLURSA VURURUM'

Ergenekon, 15 Temmuz iddianamesine göre, saat 22.44'te Türk Telekom görevlilerini, 'Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak, eğer karşı koyan olursa vururum' sözleriyle sindirmeye çalıştı.

Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

Ergenekon bir yandan çalışanları tehdit ederken diğer yandan da verdiği emirle darbeciler güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi.

Güvenlik kameralarından yansıyan görüntülerde, Türk Telekom'un teknik personelini rehin tutan darbeciler, kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Binanın farklı katlarında görev yapan Türk Telekom çalışanları da silah zoruyla dışarı çıkarıldı.Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

Ancak Türk Telekom personeli binanın dışından ayrılmayarak darbecileri yaptıklarından vazgeçirmeye çalıştı. Saatler ilerledikçe binadaki darbecilerin yaşadığı huzursuzluk yüzlerine yansıdı. Uzun telefon görüşmeleri yapan, akıllı telefonlardan darbe girişiminin fiyaskoyla sonuçlandığını öğrenen darbeciler kendi aralarında durum değerlendirmesi yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON

Daha sonra Özel Harekat Polisleri düğmeye basarak Türk Telekom binasının çevresini kuşattı. Saatler 03.42'yi gösterdiğinde Özel Harekat Timleri darbecilerin hiç beklemediği anda, ani bir operasyonla önce binaya sızdı. Ardından da katları tek tek ele geçirdi.

DARBECİLER KAÇAMADAN YAKALANDI

Görüntülere, zemin katta nöbet tutan darbeci askerlerden birinin, Özel Harekatçıların gelişini fark edince kapıdan bakıp geri çekilmesi, ancak bir süre sonra hareket algılayan otomatik kapıya yeniden yaklaşınca Özel Harekat timlerinin açtığı ateşle vurulması da yansıdı. Kafasını sıyıran kurşunla yere düşen FETÖ'cü asker kıskıvrak yakalandı.Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

Özel Harekat polisleri zemin katı kontrol altına aldıktan sonra, elleri tetikte yukarıya doğru ilerledi. Üst katlara doğru kaçışan darbeciler, Özel Harekat timlerinden kaçamadı ve tek tek gözaltına alındı.

TEK SIRA HALİNDE GÖTÜRÜLDÜLER

Türk Telekom çalışanlarını etkisiz hale getiren darbeciler, yaklaşık 5 saat sonra bu kez aynı şekilde yere yatırıldı ve derdest edildi. Silah ve teçhizatlarına el konulan darbeciler, tek sıra halinde zemin kata indirildi ve ardından gözaltına alındı.

Darbe gecesi Türk Telekom binasında yaşanan görüntüler

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