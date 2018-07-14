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Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan oteldeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda, kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

DHA | 14.07.2018 - 18:50..
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Marmaris'te 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin saldırdığı oteldeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, olayın ardından otel yönetimi tarafından kapatıldı.

Müşterilere verilmeyen her iki odadaki eşyalar da olduğu gibi bırakıldı. Ziyarete de kapalı olan odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. Girdiği çatışmada darbeci askerler tarafından şehit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralanmış durumda.

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

ERDOĞAN'IN ÇALIŞMA OFİSİNDE 80 KURŞUN İZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80 kadar merminin izleri göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A-4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

ODALAR ZİYARETÇİYE KAPALI

Bir otel yöneticisi, bin 800 kişilik tesisin 1 Ağustos'a tarihine kadar dolu olduğunu belirtip, "Yarısından fazlası Türk müşterimiz. Tatilcilerimizin bazıları 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programına katılmak için önceden rezervasyon yaptırarak geldi. Çatışmanın olduğu odaları görmek isteyenlere izin vermiyoruz." dedi.

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor



Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor



Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor



Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

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