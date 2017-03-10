Darbe girişimi sonrası İsviçre'den 408 iltica talebi

Eski Bern Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz’ün İsviçre’den iltica istediğinin ortaya çıkması sonrası İsviçre Parlamentosunda şaşkınlıkla karşılandı.

"İLİŞKİLERE ZARAR VERİR"

İsviçre’li siyasilerin ortak görüşü, iltica talebinin verilmesi durumunda, Türkiye ile İsviçre arasındaki zaten iyi olmayan diplomatik temasların dahada kötüye gideceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vereceği yönünde.

"SIRAYA GİRERLER"

İsviçre Parlamentosu Dış İşleri komisyonu Başkanı Roland Büchel, Volkan Karagöz’e iltica verilmesi durumunda, başka FETÖ'cülerin İsviçre’ye iltica başvurusu yapmak için sıraya geçebilecekleri görüşüne sahip olduğunu söyledi.

"FETÖ'CÜLERE KAPI AÇILIR"

Liberal demokrat Parti (FDP) Grubu Başkanı Doris Fiala örnek olabilecek bir olay ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, kapı kapıyı açar yorumunu yaptı ve Karagöz’e iltica verilirse FETÖ'den birçok kişiye İsviçre’de iltica başvurusunda bulunmak için kapı açılır dedi.

Sosyal demokrat Parti (SP) eski Milletvekili ve diplomat Tim Guldimann, bu tip başvuruların acele karar verilemeyeceğine dikkat çekerek, koşuşturmaya veya endişeye gerek olmadığını belirtti.

Guldimann, Karagöz’ün artık: "Diplomat değil, İsviçre’ye İltica eden bir şahıs olarak başvurusu görüşülmelidir." diyerek başvurunun diplomat olarak değil şahıs olarak incelenmesinin Türkiye ile İsviçre arasında krize neden olacağına inanmadığını söyledi.

408'İ İSVİÇRE'DEN 136'SI ALMANYA'DAN İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

15 Temmuz`da gercekleşen darbe girisiminin ardından aralarında Eski Bern büyükelçi vekili Volkan Karagöz`ün de bulunduğu 408 FETÖ mensubunun İsviçre`den iltica talebinde bulunduğu İsviçre Federal Konseyi tarafından duyuruldu. Diğer yandan en az 136 diplomatin da Almanya`dan iltica talebinde bulunduğu bildiriliyor.