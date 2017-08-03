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Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

15 Temmuz'da, darbecilerle çatışmada yedi kurşunla yaralanan Piyade Albay Davut Ala terfi alarak tuğgeneral oldu.

03.08.2017 - 09:41
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Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

davut ala

Darbe girişiminin ardından yapısı değiştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla ‘kuvvet' komutanlarının tamamı değişirken, generalliğe yükselen albaylar arasında da sürpriz isimler yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edilen 61 albay arasında en dikkat çekici isimlerden biri 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerle çatışmaya giren ve şehit olduğu sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala oldu.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminde, darbecilerle çatışmaya giren ve hastanede 'öldü' sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala, komisyonda o anları anlatırken, gözyaşlarına boğulmuştu.

Çatışmada karaciğerinden ve bacağından vurulan, parmağı kopan, diyaframı delinen, kaburgaları kırılan Gazi Albay Davut Ala, "Şehadet getirmek için akrabamızı aradım. Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet dedim. İlk hastaneye götürüldüğümde öldü diye kenara atmışlar. Kusura bakmayın. Yaşamam bir mucize. Bunların hiçbiri önemli değil. Bir Rum ordusunu getirip koysaydık oraya Rum askeri bile o halka o eziyeti etmezdi." dedi.

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

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