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Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

Darbe girişimi sırasında vatandaşların direnişleri ve halkın üzerine ateş edilme anları güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

26.04.2017 - 13:09
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Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Buna göre, darbeye karşı harekete geçen vatandaşlar, Milli Müdafaa Caddesi ve Meclis Kavşağında toplandı.

Meclis Kavşağı ve Milli Müdafaa Caddesi'ndeki halkın üzerine havadan ateş açıldı.

Ateş açılmasının ardından yaralanan bazı vatandaşlar, bölgede bulunan diğer vatandaşlar tarafından taşınarak güvenli bölgelere götürülmeye çalışıldı.

HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDIĞI ANLAR -GALERİ

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

YOL KENARINA BIRAKTILAR

Genelkurmay Karargahı içerisine girmeyi başaran vatandaşlar da açılan ateş sonrası dışarı çıkmaya çalıştı.

Öte yandan, kamera kayıtlarında, yaralı veya ölü olabileceği değerlendirilen bir kişinin teçhizatlı askerlerce Genelkurmay Karargahı içerisinden dışarıya taşındığı, daha sonra da yol kenarına bırakıldığı anlar da yer aldı.

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

Darbe girişiminde halkın üzerine ateş edilme anları

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