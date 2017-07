Darbe girişiminde şehit düşen gencin ailesi konuştu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın dernek kuran anne ve babası, gençlere vatan sevgisi aşılıyor.

Polis memuru Zeki ile Meliha Meltem Kılınç çifti, oğullarının hatırasını evlerinin dört bir yanına astıkları fotoğraf ve Türk bayraklarıyla yaşatıyor.

"BENİ DE OĞLUNUZUN YERİNE KOYUN"

15 Temmuz'un birinci yılına yaklaşırken oğullarının şehitlikteki mezarını ziyaret eden aileye, Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatarak 15 Temmuz'un simgelerinden biri haline gelen Metin Doğan eşlik etti.

Doğan, aileye "Beni de oğlunuz yerine koyun. Ben de bir oğlunuz sayılırım." dedi.

Getirdiği demeti oğlunun kabri başına bırakıp buradaki çiçekleri sulayan anne Kılınç, "O bana sürekli çiçek gönderirdi. Hiç eksik etmezdi. Ben de şimdi onun çiçeğini eksik etmiyorum." diyerek gözyaşı döktü.





"FETÖ İLE MÜCADELEYİ ÖMÜR BOYU SÜRDÜRECEĞİZ"

Eşiyle kurdukları 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğinin başkanlığını yapan Meliha Meltem Kılınç, AA muhabirine, bu toprakların çok hain gördüğünü ancak FETÖ kadar vicdansız, merhametsiz ve kalleşiyle karşılaşmadığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca bütün hainleri toprağa gömdüğünü dile getiren Kılınç, FETÖ ile mücadeleyi gençlerle ömür boyu sürdüreceklerini belirtti.

"EVLAT ÇOK TATLI AMA VATAN DA ÇOK TATLI"

Oğlunun, darbe girişimi gecesi kendilerine "Allah'a emanet olun." diyerek veda ettiğini anlatan Kılınç, evladının, her şehit gibi dünyadan yüzündeki gülümsemeyle ayrıldığını ifade etti.

Tek amacım orada ezildiğimi görenleri sokağa dökmekti VİDEO

Kılınç, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünün yanında şehit annesi olmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk milleti 7'den 77'ye gazi ve şehit olmak arzusundadır. Evlat çok tatlı ama vatan da çok tatlı. Evlat ile vatan benim için eş değer. Evladım güzel yerlerde, mertebelerde. Bu nedenle onunla onur ve gurur duyuyorum. Oğlum, bu vatan için canını seve seve feda etti. Bu ülkeyi bize emanet bıraktı. Emanetine sahip çıkıyoruz. Sık sık öğrencilerle buluşarak, vatan, millet, bayrak, Allah sevgisini anlatmaya çalışıyoruz."

"BÖYLE EVLATTAN ONUR VE GURUR DUYARIZ"

Oğlu Muhammet Oğuz'un adını taşıyan polis merkezinde görevli baba Zeki Kılınç ise vatana, devlete, bayrağa ve Müslüman alemine şehit verdiklerinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Evladının tereddüt etmeden, vatanı bölmek isteyenlere karşı mücadeleye giriştiğine değinen Kılınç, şunları kaydetti: "Devleti böldürmemek için Muhammet Oğuz darbecilere kurşun sıka sıka şehit oldu. Böyle bir evlattan onur ve gurur duyarız. 'Evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız asla' diyerek, gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisini aktarmaya çalışıyoruz. Oğlum şehit oldu ama hala bu vatana hizmet ediyor. Şehit olduktan sonra biz de boş durmadık. Okullarda konferans ve panellere katıldık. Ecdadın, oğlumuzun bize emanet ettiği bu devlete, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmeye çalıştık. Gençlere, hainlik değil, kahramanlık destanları yazabilmeleri için gerektiğinde meydanlara doluşmasını öğretmemiz gerekiyor."





"ZOR BİR GÖREVDE ARKANA BAKMADAN GİDENLERDEN OLACAKSIN"

Kılınç, "Oğluma her zaman 'Zor bir görevde arkana bakmadan gidenlerden olacaksın' diyordum. O da öyle yaptı. Çakalların karşısında aslanlar gibi durup mücadele etti. Antalya sokaklarında 'Muhammet Oğuz Kılınç'ın babasıyım' diyerek ayağımı zemine sert basıyorum. Bu vatana can verdik ama gerektiğinde Allah, din, bayrak için bizler de can vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.