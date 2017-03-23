Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

Bakan Zeybekci, Almanya'ya tepki olarak makam aracını değiştirerek Japon markası bir araç kullanmaya başladı.

Sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu Hindistan'da, Ayşe Arman sabah sporunu yapıyor, sabahlığıyla tapınağa gidip ilham alıyor, yazı yazıyor...

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Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

AK Parti ve MHP karşısında CHP ile HDP'nin safında 'hayır' oyları için çalışan PKK, 16 Nisan niyetini yineledi.