15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı teröristler, Genelkurmay Başkanlığı'nda komutanların başına çuval geçirmişti. O anlara ait yeni görüntüler A Haber'de yayınlandı.
PARTİGÖÇ KAMERADA
Görüntülerde; darbenin üst kademesinde yer alan Mehmet Partigöç de, yönetim odasından çıkarak emirler yağdırıyor.
VATANDAŞA KARŞI SİPER ALAN HAİNLER
Darbeci bazı askerlerin, Genelkurmay'ın önüne gelen vatanseverlere karşı siper aldığı da görülüyor.
Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı VİDEO
TEK TEK KELEPÇELEDİLER
Görüntülerin devamında ise milletin silahını millete çeviren hainlerin kelepçelenerek gözaltına alındığı görülüyor.