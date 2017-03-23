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Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü teröristlerin kelepçelendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

23.03.2017 - 15:50
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Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı teröristler, Genelkurmay Başkanlığı'nda komutanların başına çuval geçirmişti. O anlara ait yeni görüntüler A Haber'de yayınlandı.

PARTİGÖÇ KAMERADA

Görüntülerde; darbenin üst kademesinde yer alan Mehmet Partigöç de, yönetim odasından çıkarak emirler yağdırıyor.

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

VATANDAŞA KARŞI SİPER ALAN HAİNLER

Darbeci bazı askerlerin, Genelkurmay'ın önüne gelen vatanseverlere karşı siper aldığı da görülüyor.

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı VİDEO

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

TEK TEK KELEPÇELEDİLER

Görüntülerin devamında ise milletin silahını millete çeviren hainlerin kelepçelenerek gözaltına alındığı görülüyor.

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

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