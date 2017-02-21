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Darbe girişiminin kalbinde yer alan FETÖ'cü inkar etti

Özel Kuvvetleri işgal etmeye giden asker mahkemede FETÖ örgütüyle alakası olmadığını savundu: "Cemaat okulları falan derlerdi..."

21.02.2017 - 15:15
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FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada, cuntacı general Semih Terzi'nin yanında Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) giden Astsubay Ali Güreli savunma yaptı.

"BUNLARLA EN UFAKTAN, YAKINDAN ALAKAM YOK"

FETÖ/PDY ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğu Güreli, "FETÖ/ PDY üyeliği gibi bir şeyim yok. Bunlarla en ufaktan, yakından alakam yok. Ben böyle bir şey olduğunu bile bilmiyorum, böyle bir yapıdan haberim yoktu. Ben gündemi takip etmiyordum." karşılığını verdi.

"CEMAAT OKULLARI FALAN DERLERDİ ALAKADAR OLMAZDIM"

Güreli, "FETÖ tarafından sana yaklaşan hiç mi kimse olmadı?" sorusu üzerine, "Jandarma astsubaylığına başvurdum, üniversite sınavına girdim, sınavla kazandım. Bunlarla alakam olmadı. Cemaat okulları falan derlerdi alakadar olmazdım." dedi.

"İÇİMİZDE OLUŞAN HAİNLER YAPTI"

"15 Temmuz'u kim yapmış olabilir?" sorusuna, Güreli, "İçimizde oluşan hainler" yanıtını verdi.

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