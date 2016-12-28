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Darbe Komisyonu'ndan Hulusi Akar'a 10 soru

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Orgeneral Akar'a "Boğazınız kemerle sıkıldı mı?" sorusu yöneltti.

Detay Haber | 28.12.2016 - 12:04
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Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı olarak 10 soru gönderdi.

"BOĞAZINIZ KEMERLE SIKILDI MI"

Sorulardan en dikkat çekicisi ise ''Boğazınız kemerle sıkıldı mı?'' sorusu  oldu.

İŞTE AKAR'A SORULAN 10 SORU

-MİT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MİT'e yapılacak bir operasyon muydu?

-Bu istihbaratla ilgili Sayın Başbakan Sayın Cumhurbaşkanı veya özel kalemleri ile bir görüşmeni oldu mu? Bu konuda size ulaşan bilgiler ve aldığını tedbirlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?

-Görev süreniz içerisinde FETÖ'yü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu?

-TSK içinde FETÖ mensupları olduğunu tespit ettiniz mi? Bu konuda istihbari çalışma için MİT'ten talepte bulundunuz mu? Nasıl bir girişiminiz oldu?

-FETÖ'nün TSK'ya sızmasının farkedilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir?

-Darbe girişiminde sizin etkisiz hale getirilişiniz Akıncı Üssü'ne götürülmeniz ve Çankaya Köşkü'ne getirilişinizi anlatır mısınız?

-Boğazınız kemerle sıkıldı mı? Bu iddialar hakkında ne dersiniz?

-Mehmet Dişli'nin açıklamalarını o anda sizin yanınızda bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Akıncı Üssü'nden nasıl kurtuldunuz?

YANITLARIN GELMESİ BEKLENİYOR

Yanıtların ise kısa sürede komisyona gelmesi bekleniyor.

KOMİSYONUN GÖREVİ 4 OCAK'TA BİTECEK

Rapor yazım aşamasına geçen komisyonun görev süresi 4 Ocak'ta sona erecek.

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