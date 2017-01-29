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Darbe şehitleriyle alay eden Nurşen Mazıcı hala görevde

Darbe girişimini canı pahasına engelleyen şehitlere hakaret eden Nurşen Mazıcı, görevine devam ediyor.

29.01.2017 - 14:39
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Darbe şehitleriyle alay eden Nurşen Mazıcı hala görevde

15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'cü darbe girişimini canları pahasına durduran vatandaşlara “248 kişi öldürüldü, ben şehit demiyorum” sözleriyle hakaret eden Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın halen görevde olduğu ortaya çıktı.

Darbe şehitleriyle alay eden Nurşen Mazıcı hala görevde

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI DUYURULMUŞTU

Prof. Mazıcı’nın bu sözleri sonrası tepki toplamış, görev yaptığı üniversite Mazıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkemizin geleceği için kendi geleceklerinden geçen kahramanlara çirkince hakaret eden Mazıcı’nın hakkında açılan soruşturmaya rağmen halen görevine devam etmesi tepkilere sebep oldu.

Nurşen Mazıcı demokrasi şehitlerini aşağıladı VİDEO

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

YeniAkit'ten Harun Sekmen'in haberine göre, daha önce Osmanlı padişahlarına hakaret eden, her fırsatta İslami değerlere kin kusan, akademisyen kimliğinin ardına saklanarak milletin değerlerine zehirli dilini saplayan ve son olarak da 15 Temmuz akşamı milletin iradesine darbe yapmak isteyen FETÖ’cü alçaklara karşı bedenini siper eden kahramanlarımıza, “248 kişi öldürüldü, ben şehit demiyorum” diyerek hakaret eden Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, hakaretine rağmen devletin ekmeğini yemeye devam ediyor.

6 AY GEÇTİ

15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminden kısa bir süre sonra katıldığı bir TV programında, darbe güzellemeleri yapan, daha sonra hızını alamayarak, hainlerin kurşunları ile şehit olan 248 vatandaşımıza hakaret edince canlı yayından kovulan, akabinde ise üniversite yönetimi tarafından hakkında soruşturma açıldığı duyurulan Mazıcı’nın aradan geçen 6 aylık süreye rağmen görevine devam etmesi, soruşturma neden hâlâ sonuçlanmıyor sorusunu da beraberinde getirdi.

Darbe şehitleriyle alay eden Nurşen Mazıcı hala görevde

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