Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Serj Sarkisyan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday oluşu nedeniyle sokaklara inen göstericiler, eylemler yaparak Sarkisyan'ı ve hükümeti istifaya davet etti.

Polislerin sert tepkisiyle karşılaşan göstericiler bu kez farklı bir yol izledi. Muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın gözaltına alınmasından sonra eylemciler asker kıyafetleri ile sokaklara çıkarak darbe çağrısı yaptı.

ASKERİ KAMUFLAJLI GÖSTERİCİLER

Gösteriler sırasında polislerin sert tepkileri, gözaltılar ve yaralamalar eylemcileri farklı bir stratejiye yöneltti. Protestocular başkent Erivan'da askeri üniformalar yürüyüşler gerçekleştirdi, orduya darbe çağrısı yaptı.

Göstericilere din görevlileri ve halk da destek verdi. Yürüyüş sırasında hükümet karşıtı sloganlar atan grup hükümeti yeniden istifaya çağırdı.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

Ermenistan sokaklarında gerilim artıyor VİDEO

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KARMAŞA

Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.

Başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunan muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor ve Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor. Müdahalelerde bu zamana kadar 277 kişi gözaltına alındı.