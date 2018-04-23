taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0920
EURO
5,0047
ALTIN
174,80
PETR
73,9400

Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestocu sokaklara indi.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Serj Sarkisyan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday oluşu nedeniyle sokaklara inen göstericiler, eylemler yaparak Sarkisyan'ı ve hükümeti istifaya davet etti.

Polislerin sert tepkisiyle karşılaşan göstericiler bu kez farklı bir yol izledi. Muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın gözaltına alınmasından sonra eylemciler asker kıyafetleri ile sokaklara çıkarak darbe çağrısı yaptı.

Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda

ASKERİ KAMUFLAJLI GÖSTERİCİLER

Gösteriler sırasında polislerin sert tepkileri, gözaltılar ve yaralamalar eylemcileri farklı bir stratejiye yöneltti. Protestocular başkent Erivan'da askeri üniformalar yürüyüşler gerçekleştirdi, orduya darbe çağrısı yaptı.

Göstericilere din görevlileri ve halk da destek verdi. Yürüyüş sırasında hükümet karşıtı sloganlar atan grup hükümeti yeniden istifaya çağırdı.

Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

Ermenistan sokaklarında gerilim artıyor VİDEO

Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KARMAŞA

Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.

Başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunan muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor ve Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor. Müdahalelerde bu zamana kadar 277 kişi gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Terör örgütü PKK, ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı
PKK'nın Suriye'de üstü kapalı ismi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), siyasi kanadıyla ABD'de temsilcilik açmak için başvuruda bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres: Soğuk savaş geri döndü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de son dönemlerde yaşanan olayların soğuk savaşın geri döndüğüne işaret ettiğini ifade etti.
Dünya İslam Birliği'nden dinler ararası diyalog hamlesi
Dünya İslam Birliği Suudi Arabistan'ın öncülüğünde yeni bir dinler arası diyalog sürecinin temelini başlatıyor. Vatikan'dan temsilcileri Riyad'dan ağırlayan birlik, mutabakatname imzaladı.
Kraliyet ailesini doğum heyecanı sardı
Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürüldü. Heyecanın arttığı kraliyette bahisler, bebeğin erkek olacağı yönünde.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

80
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

329
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

309
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

138
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

265
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

98
İP'e geçen CHP'lilere yeniden vekillik sözü verildi

İP'e geçen CHP'lilere yeniden vekillik sözü verildi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM