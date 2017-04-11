Darbeci albaydan askeri alanlara ait krokiler bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarılı olması durumunda sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan görevlendirme listesinde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli eski jandarma kurmay albay Ömer Kulaç'ın aracında ele geçirilen kroki ve notlar, örgütün amaç ve hedefini ortaya koydu.

17 TEMMUZ'DA TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı Gökhan Tekin tarafından Kulaç hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ömer Kulaç'ın, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için darbe girişimi akşamında Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı, geceyi Ankara'da geçirdikten sonra sabah saatlerinde Kırşehir'e geldiği, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçtığı ve Hacıbektaş ilçesinde yakalanarak 17 Temmuz 2016'da tutuklandığı kaydedildi.

10 GÜNDE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

İddianamede, Ömer Kulaç'ın yakalandığı araçta yapılan aramada ele geçirilen belgeler ve şüphelinin yakalanmadan önceki son 10 günde yaptığı telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarına da yer verildi.

"İNCİRLİK ASKER HAVA ÜSSÜ CİVARINDA..."

Elde edilen belgelerle ilgili Kayseri Jandarma Komutanlığının hazırladığı rapora atıfta bulunulan iddianamede, şu bilgilere yer verildi: "Kayseri İl Jandarma Komutanlığının 27 Aralık 2016 tarihli raporunda, şüphelinin yakalanmadan önceki son 10 günlük süre içerisinde yaptığı görüşmeler ve görüşmelerin sinyal aldığı baz istasyonlarının analizinde, şüphelinin darbe girişiminden önceki süreçte de görev aldığı değerlendirilmektedir.

Zira, FETÖ üyeliği iddiasıyla görevden alınan kişilerle şüpheli görüşmelerin olduğu, ayrıca Anada İl Jandarma Komutanlığında görevliyken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Osman Tunahan Berk adına kayıtlı telefon hattı ile irtibatının 14 Temmuz 2016 tarihinde başladığı ve yakalandığı zamana kadar devam ettiği, 16 Temmuz 2016 tarihinde şüphelinin yakalanmadan önceki Osman Tunahan Berk ile yaptığı görüşmesinde, Berk'in hattının İncirlik Askeri Hava Üssü civarında sinyal verdiği tespit edilmiştir."

ARACINDAN ÇIKAN KROKİLER

Kulaç'ın aracında bulunan ve adli emanete alınan belgelerle ilgili dikkat çekici detaylara yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüpheli yakalandığında aracında bulunan ve adli emanete alınan belgeler arasında üzerine 'cihat, gerilla, savaş, İslami direniş' gibi kitap isimlerinin not alındığı kağıt, fotokopiden kitap haline getirilmiş 298 sayfalık kitabın içinde kırmızı ve sarı fosforlu kalemle altı çizilmiş notlar, üzerinde 'akademi yerleşkesi için acil durum', 'hastane öncelikleri' ibareler ve askeri alanlara ait krokilerin içerisinde bulunduğu kağıtlar ele geçilmiştir.

Bunların da şüphelinin örgütçe verilen talimatlarla ilişkili olduğu değerlendirilmiştir."