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Darbeci albaydan 'hocanın dilini kesin getirin' talimatı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin iddianamede, darbec

23.02.2017 - 20:04
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin hazırlanan 206 sayfalık iddianamede, darbe girişimi gecesi Lojistik Destek Merkezinde yaşananlar ile şüphelilerin eylemleri tek tek sıralandı.

"HALKI GALEYANA GETİRİYOR, SESİNİ KESMEMİZ LAZIM"

İddianamede, kışlaya yakın yerdeki Arıcılar Camisi'nden okunan selanın kışla içerisinden de duyulması üzerine, ana darbe iddianamesinin şüphelilerinden Albay Nebi Gazneli'nin, Albay Müslüm Kaya'ya "Halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım." dediği belirtildi.

"GİDİN VE ŞU HOCANIN DİLİNİ KESİN GETİRİN"

İddianamede, Kaya'nın bunun üzerine "Oraya hemen bir ekip gönderelim." diyerek, şüpheli Binbaşı Özgür Araz'a "Gidin ve şu hocanın dilini kesin getirin." şeklinde talimat verdiği anlatıldı.

VATANDAŞA DİPÇİKLE VURDULAR

Şüpheli Binbaşı Araz'ın, Uzman Çavuş Mehmet Türkmen Seyhan'a emir vererek imamı bulup susturmasını, karşı çıkması halinde ise öldürmesi emrini verdiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Araz'ın, Arıcılar Camisi'nin etrafında toplanan vatandaşlara dipçik ile vurduğu ifade idildi. İddianamede, darbe girişimini engellemeye gelen vatandaşların sayısının artması üzerine şüphelilerin kışlaya dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

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