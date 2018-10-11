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Darbeci alçakların yeni katliam görüntüleri

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden hainlerin bir sivil vatandaşı şehit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

AA | 11.10.2018 - 13:03..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden cuntacıların sivil katliamlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbecilerin zırhlı araç içinde sivil bir vatandaşı şehit ettikleri anlar yer aldı.

Darbeci alçakların yeni katliam görüntüleri

Genelkurmay Başkanlığı karargahının güvenlik kameralarınca kaydedilen katliamın görüntüleri, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin "Çatı" davası dosyasına girdi.

TANKLARLA KOBRALARLA GELDİLER

Görüntülerde, darbeciler, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sardıkları görüldü.

Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargahın kontrolünü sağladıktan sonra söz konusu zırhlı araçlardan bazılarının kuzey ve güney nizamiyelere yöneldikleri kameralara yansıdı.

Darbeci alçakların yeni katliam görüntüleri

Ayyıldız olarak bilinen bölgede tankların yolun her iki tarafına konuşlanmasından sonra kamera açısına "kobra" olarak bilinen zırhlı araç girdi.

SİVİLE ŞİDDET UYGULADILAR

Saat 01.31'i gösterdiği sırada dur kalk yaparak biraz ilerledikten sonra tekrar duran zırhlı aracın arka kapısı açıldı. Kameralara net bir şekilde yansıyan bundan sonraki görüntülerde, zırhlı araç içindeki askerler bir sivile yoğun bir şekilde şiddet uyguladı.

ARAÇTAN ÇIPLAK VAZİYETTE YOLA ATILDI

Yaklaşık bir dakika sonra hayatını kaybettiği anlaşılan sivil, askerler tarafından tekmelenerek araçtan çıplak vaziyette yola atıldı. Cansız bedeni dakikalarca yolun ortasında duran vatandaşı gören diğer darbecilerin umursamaz tavırları da dikkati çekti.

KATİLLER OLAY YERİNE YENİDEN GELDİ

Darbecilerin şehit edip yola attığı vatandaşın cenazesi, saat 02.00'de tankçı sınıfından bir rütbelinin talimatıyla askerlerce sürüklenerek ağaçlık alana taşındı.
Bu gelişmeden yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden olay yerine gelen kobra aracındaki askerlerin, şehit ettikleri vatandaşın bedenini telaşlı bir şekilde aramaları da kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre, çevredeki diğer askerlerin yönlendirmesiyle şehit vatandaşın cansız bedenine ulaşan darbeciler, cenazeyi kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

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