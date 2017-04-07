taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.678
USD
3,7338
EURO
3,9696
ALTIN
151,61
PETR
55,2100

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

Kurmay Albay Ömer Kulaç hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

07.04.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. İç Haber
Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Cumhurbaşkanına suikast, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etme" suçlarından iddianame hazırlandı.

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Tekin'in hazırladığı ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ömer Kulaç hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

SÖZDE GÖREVİ İCRA İÇİN KIRŞEHİR'E GELMİŞ

İddianamede, Ömer Kulaç'ın sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için darbe girişimi akşamında Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı, geceyi Ankara'da geçirdikten sonra Sabah saatlerinde Kırşehir'e geldiği bilgisine yer verildi. Konsey tarafından Kırşehir Jandarma Komutanlığına gönderilen Ömer Kulaç hakkındaki görevlendirme direktifinin ulaşmasının ardından, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtilen iddianamede, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Kulaç'ın Hacıbektaş ilçesinde yakalandığı, 17 Temmuz 2016'da Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

İddianamede, şüphelinin kimliği dışındaki hiçbir soruya cevap vermediğine işaret edilerek, şunlar aktarıldı: "Şüphelinin aracında, İstanbul'daki ikametinde ve çalışma odasında arama yapıldığı, elde edilen dijital materyallerin incelenmesi için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, burada düzenlenen raporda, 'analizi harbiyeli' isimli Twitter hesabı hakkında içeriklerin bulunduğu, ayrıca şüphelinin 3 Mayıs 2017'de twitter'daki 'analizi harbiyeli adresi benim' şeklinde sms mesajının bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca darbe girişiminin yaşandığı vakitlerde darbe ile ilgili olduğu anlaşılan SMS mesajlarının olduğu tespit edildi."

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi VİDEO

"YAVRUM BENİ SIKI YÖNETİM KOMUTANI YAPMIŞLAR"

Sanık Kulaç'ın 6-16 Temmuz 2016'da FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç listesinde bulunan birçok şüpheli isimle görüşmesinin tespit edildiğine işaret edilen iddianamede, "Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgusunda kendisine ait olduğunu kabul ettiği 'analizi harbiyeli' adlı twitter hesabında darbe girişimi günü ve önceki saatlerde bu faaliyetlerden haberdar olduğunu ortaya koyan iletiler tespit edilmiştir. Ayrıca, bu hesaptan yaptığı bir paylaşımda 'yavrum beni sıkıyönetim komutanı yapmışlar, sıkıyorsa bölgeme yanaş' şeklinde bir iletinin bulunduğu belirlenmiştir." bilgileri yer aldı.

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

Elde edilen deliller ışığında şüphelinin terör örgütünce "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiğinin anlaşıldığına vurgu yapılan iddianamede, "Şüphelinin görevini ifa etmek üzere Kırşehir'e gelmesi, kollukça yapılan 'teslim ol' uyarısına uymayarak kaçması ve diğer delillerden anlaşılacağı üzere FETÖ tarafından düzenlenen darbe ve işgal girişimine katılarak örgüt hiyerarşisi içerisinde bulunduğu, örgütün emir ve talimatlarını yerine getirmek suretiyle terör örgütünün 15 Temmuz tarihinde meydana getirdiği darbe girişimi suçuna müşterek fail sıfatı ile katıldığı tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kumpasla yükselen FETÖ'cü kardeşler de tutuklandı

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

294
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

173
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

158
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

313
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

263
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

176
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM